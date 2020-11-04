أحمد رفعت: مستقبلي مع الزمالك؟ مشاركتي الفعالة تحسم الموقف

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 11:23

كتب : FilGoal

أحمد رفعت - الاتحاد السكندري - العربي الكويتي

قال أحمد رفعت لاعب الزمالك إن حسم مستقبله مع فريقه سيحدده فرصته للمشاركة بشكل فعال مع النادي من عدمه، مشيرا إلى أن لديه عروض أخرى، وفتح الباب أمام العودة للاتحاد السكندري مجددا.

وصرح رفعت عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "هناك تواصل دائم مع الزمالك، وتحدثت مع أمير مرتضى من فترة، الإعارة انتهت والأيام المقبلة سنرى الأنسب للطرفين".

وأضاف "أهم شيء المشاركة، وهذا ما سيحدد وجهتي القادمة".

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وواصل "أعلم أن النادي لديه مباراة مهمة، بعد استقرار الأمور سنبدأ في المفاوضات".

وأكمل "لدي عروض أخرى، ما سيحسم الأمر هو استقرار الأمور في النادي، والمفاوضات التي سنرى من خلالها الأنسب، أهم شيء بالنسبة لي هو المشاركة".

وتابع "سأكون سعيدا لو تواجدت في النادي، لكن يجب أن يكون لي دور، بدون دور لن أكون سعيدا".

وأردف "لو أن هناك فرصة للعب بالشكل الذي أريده بالطبع سأكون سعيدا".

واستطرد "كل الأمور متاحة، الاتحاد نادي كبير وله فضل كبير علي وساعدني كثيرا، الأمور سارت بشكل جيد وأتمنى أن تسير بشكل جيد حتى النهاية، ما سيحدد كل ذلك، الاستقرار في نادي الزمالك ومن ثم المفاوضات".

وأتم "لم أجرب اللعب مع حسام حسن، هناك فرصة أن يحدث هذا العام، الاتحاد أصبح جزء مني، والنادي ساعدني وحاولت تقديم شيء جيد، أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد للنهاية، وأتمنى للنادي التوفيق سواء كنت موجودا أم لا".

صاحب الـ27 عاما انضم إلى الزمالك قادما من إنبي في صيف 2016، وخرج من الفارس الأبيض لمرتين على سبيل الإعارة الأولى إلى فريقه السابق إنبي والثانية إلى الاتحاد السكندري.

وشارك رفعت خلال الموسم المنصرم بقميص الاتحاد السكندري في 24 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8.

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