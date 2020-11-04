طبيبه: مارادونا خضع لجراحة ناجحة والأمر يتوقف على مدى تعافيه

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 10:44

كتب : FilGoal

مارادونا - الأرجنتين - فرنسا

كللت العملية التي خضع لها دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية بالنجاح، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وصرح ليبولد لوكي الجراح الذي أجرى العملية والطبيب المعالج الخاص بمارادونا حسبما نقلت شبكة "سكاي" قائلا: "كنت قادرا على إزالة التورم الدموي بنجاح".

وتابع "دييجو تعامل مع الجراحة بشكل جيد للغاية".

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وواصل "الخطوات الحالية ستكون الملاحظة، لكن تم التحكم في المشكلة وسيعتمد الأمر على كيف ستكون حالته، الأمر ليس معقدا بشكل كبير، لكن تلك جراحة في المخ".

ودخل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية إلى المستشفى أمس الإثنين لإجراء بعض الفحوصات بعد معاناته من أسباب نفسية كما وصفها طبيبه.

وأشارت شبكة TyC سبورتس الأرجنتينية أن ليبولد لوكي طبيب مارادونا قد قام بتحديث حالته والاستقرار على إجراء جراحة في المخ.

وكشف التصوير المقطعي عن وجود ورم دموي يعرف باسم نزيف في الدماغ.

واحتفل مارادونا بعيد ميلاده الستين يوم الجمعة.

وأشارت تقارير أرجنتينية أمس إلى استيقاظ مارادونا صباح الإثنين في مزاج نفسي سيئ، بجانب معاناته من مشاكل في المعدة، وعدم امتلاكه قابلية لتناول الطعام.

محاميه ماتياس مورلا حاول تحسين مزاجه لكنه لم ينجح، ولذا تواصل مع طبيبه ليوبولدو لوكي الذي رأى أنه من الأفضل بقاء مارادونا في المستشفى في الأيام المقبلة.

وكشفت كلارين إلى تأثُر مارادونا نفسيا لأنه لم يستطع الاحتفال رفقة أبنائه بعيد مولده الستين يوم 30 أكتوبر الماضي.

كما تأثر مارادونا بوفاة راؤول ماتشوكا زوج شقيقته بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو الذي كان أحد المقربين إليه.

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