صلاح يواصل كتابة التاريخ وجوتا ينضم لـ رونالدو في أبرز أرقام مواجهة أتالانتا وليفربول

واصل محمد صلاح تسجيل الأهداف مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا ليواصل كتابة التاريخ مع الحُمر.

بخماسية دون رد انتصر ليفربول على أتالانتا في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، في مباراة حقق فيها صلاح أرقام قياسية جديدة.

FilGoal.com يستعرض أبرز أرقام المباراة..

*سجل محمد صلاح هدفه رقم 21 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا ليعادل عدد أهداف ستيفن جيرارد كأكثر من سجل للحُمر في المسابقة الأوروبية دون احتساب الأهداف المُسجلة في الأدوار الإقصائية.

*هدف صلاح كان رقم 22 مع ليفربول باحتساب أهداف الأدوار الإقصائية، ليعادل عدد أهداف مايكل أوين في البطولات الأوروبية ويحتل المركز الثاني خلف جيرارد الذي سجل 41 هدفا في كل البطولات الأوروبية.

*وصل محمد صلاح لهدفه رقم 24 في دوري أبطال أوروبا (21 مع ليفربول، 2 مع بازل، 1 مع روما) ليعادل عدد أهداف كل من: لويس فيجو وجيوفاني إليبر وجونزالو إيجواين وماركو سيموني وبول سكولز وخوسيه أوجوستو وخوسيه ألتافيني

*سجل محمد صلاح أولى أهدافه في مرمى أتالانتا بعد 5 مباريات دون أهداف بواقع 3 مباريات مع روما ومباراة مع فيورنتينا.

*حقق ليفربول أكبر فوز للأندية الإنجليزية على الملاعب الإيطالية.

*هزيمة أتالانتا هي ثاني أسوأ خسارة تلاقها فريق إيطالي على ملعبه في دوري أبطال أوروبا بعد خسارة روما ضد بايرن ميونيخ 7-1 في موسم 2014-2015.

*لأول مرة في تاريخ ليفربول يبدأ الفريق دوري أبطال أوروبا دون استقبال أي أهداف في أول 3 مباريات.

*أصبح ديوجو جوتا ثالث لاعب برتغالي يسجل ثلاثية في دوري الأبطال بعد كريستيانو رونالدو وروي بيدرو.

*أصبح جوتا خامس لاعب يسجل ثلاثية لليفربول في حقبة دوري أبطال أوروبا بعد ساديو ماني ومايكل أوين وفيليبي كوتينيو ويوسي بنعيون.