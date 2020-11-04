كوكا بعد الخسارة من مانشستر سيتي: يمكننا التأهل لدور الـ 16

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 01:27

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - إيدرسون - أولمبياكوس - مانشستر سيتي

يرى أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني أن فرص الفريق قائمة في التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة من مانشستر سيتي.

وسقط الفريق اليوناني في فخ الخسارة بثلاثية دون مقابل، في مباراة شهدت مشاركة كوكا في آخر 14 دقيقة بدلا من يوسف العربي.

وقال كوكا عقب نهاية اللقاء في تصريحات نقلها موقع "fosonline" اليوناني: "لقد مررنا بلحظات جيدة في المباراة، مانشستر سيتي فريق قوي للغاية ولديه لاعبين رائعين".

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وأضاف "لكننا قدمنا أداءً جيدا في الشوط الثاني. كانت لدينا فرص في الشوط الثاني، ربما كان علينا أن نسجل فرصة واحدة منها".

وأردف "ما زلنا نُظهر أنه يمكننا خلق مشاكل لفرق مثل هذه".

وأتم "مع بقاء مباراتين آخرتين على أرضنا، نعتقد أنه يمكننا التأهل".

ويحتل أولمبياكوس المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط خلف بورتو الثاني برصيد 6 نقاط وسيتي الأول برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل مرسيليا الترتيب دون رصيد.

ويمتلك أولمبياكوس مباراتين على أرضه أمام مانشستر سيتي في الجولة الرابعة ومن ثم أمام بورتو في الجولة الأخيرة ويتخللها مواجهة مرسيليا.

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