جاسبريني: ليس لدينا القوة والسرعة مثلما كنا في الماضي.. وعلينا تغيير أسلوبنا والتعلم من الأخطاء

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 01:05

كتب : FilGoal

جاسبريني

يعتقد جيانبييرو جاسبريني المدير الفني لـ أتالانتا الإيطالي أن على فريقه التعلم من الخسارة الكبيرة التي تلقاها أمام ليفربول مثلما حدث سابقا.

أتالانتا سقط في فخ الخسارة الثقيلة أمام الريدز بنتيجة 5-0 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وقال جاسبريني عقب نهاية اللقاء لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "علينا التفكير، لأننا خسرنا بخماسية الموسم أمام مانشستر سيتي، لكننا كنا واثقين أننا سنغير بعض الأشياء وسنحدث فرقا كبيرا".

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أضاف "والليلة، كان الفرق كبير وعلينا أن التفكير في الجانب التكتيكي وهيكل الفريق لتلك المباريات، لأنها تصبح أكثر صعوبة".

وتابع "لم يكن لدينا خوفا من ليفربول بعدما حققنا نتائج جيدة، لعبنا ضد ليفربول بثقة مثلما نفعل، كان علينا خلق المشاكل ووضعهم تحت الضغط".

وواصل "لسوء الحظ، أخرجونا من المياة، لكن الفريق ليس لديه القوة والحدّة مثلما كنا في الماضي، وعلينا تغيير أسلوبنا بعض الشيء ليتناسب مع ذلك".

وأوضح "نعاني على مستوى السرعة في الدوري الإيطالي ودوري الأبطال، لذلك علينا إجراء بعض التعديلات".

وأكمل "دق جرس الإنذار أمام أياكس لكننا عدنا وكنا نستحق الفوز، ليفربول في مستوى آخر، وعلينا التعلم من ذلك".

وشدد "استقبلنا العديد من الأهداف في الدوري الإيطالي حتى لو الخصم أضعف، ولم نسجل كثيرا مثلما نفعل، ونحن فعليا لا نركض كثيرا وبنفس السرعة".

وأردف "مثلما قلت تعلمنا من الخسارة من السيتي، وقبلها من الخسارة أمام إنتر ووجدنا الحل، وآمل أن تلك لحظة جديدة للتعلم".

وأتم "اللعب في دوري الأبطال كل أسبوع صعب، لدينا جدول شاق في الدوري الإيطالي أيضا، وهذا أمر عصيب على يوفنتوس وإنتر ولاتسيو، لكن علينا قبول هذا والتعامل معه".

ليفربول أتالانتا جاسبريني
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