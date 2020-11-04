محمد صلاح: كان لابد أن نفوز بالمباراة.. وجميعنا هنا نساعد بعضنا البعض

هنأ محمد صلاح زميله ديوجو جوتا بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

صلاح سجل هدفا بمجهود فردي رائع، وصنع آخر لساديو ماني في فوز ليفربول على حساب أتالانتا بنتيجة 5-0.

وقال صلاح عبر شبكة "بي إن سبورتس" الإيطالية: "لعبوا مباراة مفتوحة وتمكنا من إيجاد الفرص وجوتا سجل 3 أهداف وأهنئه بالتسجيل".

وأضاف "كان لابد أن نفوز بالمباراة ومواصلة البداية الرائعة".

وأتم "نحن جميعنا هنا نساعد بعضنا البعض ونعطي 100% وسعداء بهذا".

وأصبح هدف صلاح هو رقم 21 له في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ليصبح الهداف التاريخي للنادي بالتساوي مع ستيفن جيرارد دون احتساب أي أهداف سُجلت في مرحلة التصفيات.

وأصبحت هذه أول مرة في تاريخ ليفربول يخرج بشباك نظيفة في أول ثلاث مباريات له في دوري الأبطال