جوتا: صلاح وماني لاعبان من طراز عالمي.. وهذا أفضل هدف من الهاتريك ضد أتالانتا

أشاد ديوجو جوتا لاعب ليفربول بزميليه في الفريق محمد صلاح وساديو ماني مؤكدا إنهما من طراز عالمي.

واكتسح ليفربول مضيفه أتالانتا يوم الثلاثاء بخماسية دون رد في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

وشهدت المباراة تسجيل جوتا لهاتريك وهدف لكل من صلاح وماني وكل منهما صنع هدفا كذلك.

وقال جوتا عقب المباراة: "صلاح وماني لاعبان من طراز عالمي ويتمتعان بإمكانيات كبيرة وهذا يجعل مهتمي سهلة، هما لاعبان استثنائيان وقدمنا سويا مباراة رائعة".

وبسؤاله هل هذه أفضل مباراة في مسيرته أجاب "ألعب في أفضل فريق في مسيرتي وعشت لحظة رائعة اليوم، تسجيل الأهداف هي طريقتي للعب الكرة وهذا كان انتصار عظيم خارج ملعبنا وليلة جيدة".

وعن أفضل أهدافه في اللقاء قال اللاعب البرتغالي: "سأختار الهدف الأول لأنه سهل مهمتنا ودائما أي فريق يرغب في تسجيل الهدف الأول في اللقاء".

أما عن مواجهة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي أتم جوتا حديثه "خمسة أهداف دون رد نتيجة لا تحدث كثيرا ولو حافظنا على نظافة شباكنا ضدهم أثق إننا سفوز".