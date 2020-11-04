كونتي: إنتر على الطريق الصحيح.. التفاصيل يمكن أن تغير نتيجة المباراة

أصر أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر أن فريقه يسير على الطريق الصحيح رغم الهزيمة أمام ريال مدريد مشددا أن التفاصيل يمكن أن تغير نتيجة المباراة.

ورغم قدرة إنتر على العودة من التأخر بهدفين دون رد للتعادل إلا أن ريال مدريد حصد نقاط المباراة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال كونتي لشبكة سكاي سبورت: "هذا هو الإنتر الخاص بي، سواء كان جيدا أو سيئا، وأعتقد أنك بحاجة أيضا لهذه الخطوات لتتطور".

وأوضح "لا أعلم عدد الفرق التي أتت إلى مدريد ولعبت هذا النوع مثلنا من كرة القدم وعادت من تأخر 2-0 بهديتين منا، والعودة للمسار الصحيح وفرص للفوز".

وتابع كونتي "استقبلنا الهدف الثالث والنتائج الأخيرة بالتأكيد لا تمنح اللاعبين ما يستحقونه لمجهوداتهم".

وشدد كونتي "لكن كل ذلك يثبت أن التفاصيل يمكن أن تغير في المباراة ونتيجتها".

وواصل المدير الفني لإنتر "يجب أن يعلم اللاعبون أن التفاصيل تصنع الفارق، كان ريال مدريد أكثر تركيزا وإصرارا وأدركوا أهمية النتيجة".

ويحتل إنتر المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين، بينما ريال مدريد وشاختار لكل منهما 4 نقاط ويتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ برصيد 5 نقاط.

وأتم كونتي تصريحاته "هناك 3 مباريات متبقية بتسع نقاط، الفريق أظهر أنه قادر على التحدي وبقليل من الحظ يمكننا تحقيق نتائج إيجابية".