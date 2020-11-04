محمد شريف: طلبت الرحيل عن الأهلي عندما علمت باستمرار لاسارتي

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 00:42

كتب : FilGoal

محمد شريف - إنبي - الزمالك

كشف محمد شريف مهاجم الأهلي عن كواليس انضمامه للقلعة الحمراء قبل عدة سنوات وأسباب رحيله عن الفريق للإعارة بداية الموسم الماضي.

محمد شريف

النادي : إنبـي

الأهلي

وقال شريف عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "عندما كنت في وادي دجلة لم أتلق أي عروض إلا من الزمالك وفي آخر يومين من فترة الانتقالات الشتوية تلقيت عرضا من الأهلي عن طريق وكيل أعمالي تامر النحاس والأمور انتهت سريعا ووقعت للقلعة الحمراء".

وأضاف "استقبال اللاعبين لي في الأهلي جعلني أنسجم في أجواء الفريق سريعا".

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وأكمل "حمادة صدقي هو من صعدني للفريق الأول في دجلة ثم بدأت المشاركة بشكل أساسي مع باتريس كارتيرون ثم ميدو وأخيرا طارق العشري قبل الانتقال للأهلي".

وواصل "كارتيرون من أفضل المدربين في التعامل مع اللاعبين من الناحية النفسية وهو مدرب مميز للغاية والظروف لم تساعده في الأهلي".

وأكد "راضي عن الفقرة القصيرة لي في الأهلي قبل الخروج على سبيل الإعارة".

وعن أسباب رحيله لصفوف إنبي على سبيل الإعارة قال: "لم أحصل على فرصتي مع مارتين لاسارتي وعندما سألته لماذا لا أشارك أخبرني بأسباب غريبة وبعد نهاية الموسم وعندما تأكدت من استمراره في الأهلي قررت الخروج للإعارة لكنه رحل بعدي بأسبوع واحد".

واستمر في تصريحاته "سجلت هدفين في أول مباراتين لي مع إنبي في الدوري وعلمت بعدها أنني سوف أنهي الموسم بشكل مميز".

وأتم "حلمي طولان أشركني في مركز المهاجم الصريح مع إنبي بدلا من الجناح وكان ذلك سبب تألقي وتسجيلي للكثير من الأهداف".

وأنهى محمد شريف الدوري المصري في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا خلف عبد الله السعيد الذي سجل 17 هدفا.

ما جعل حسام البدري يضمه لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة توجو في تصفيات أمم إفريقيا.

الأهلي محمد شريف الدوري المصري
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