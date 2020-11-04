هاندانوفيتش: ريال مدريد كان أكثر إصرارا فحسم اللقاء

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 00:33

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد - إنتر

يرى سمير هاندانوفيتش حارس مرمى فريق إنتر أن ريال مدريد كان أكثر إصرار لتحقيق الفوز وافتقار العزيمة سبب فوز النادي الملكي بالمباراة.

وحسم ريال مدريد قمة الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالفوز 3-2 على حساب إنتر.

وقال هاندانوفيتش في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "هناك الكثير من المرارة بعد نتيجة اللقاء".

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وأضاف "أعدنا المباراة وأردنا الفوز، كان هذا شعورنا داخل الملعب".

وشدد هاندانوفيتش "أتيحت لنا فرصتان ولم نستغلهما، بينما ريال مدريد فعل ذلك والأحداث صنعت الفارق في النهاية، كانوا أكثر إصرارا منا".

وتابع حارس مرمى إنتر "في الانتصارات والهزائم هناك دائما شئ إيجابي نتخذه، علينا أن نكون أكثر إصرارا لأننا شعرنا أنه كان بإمكاننا الفوز وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك".

وأتم هاندانوفيتش تصريحاته "أعتقد أننا كنا بالتساوي مع ريال مدريد حتى أننا متفوقون لفترات طويلة لكن الفارق أنهم أكثر إصرارا".

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