كلوب عن الخماسية ضد أتالانتا: لا يوجد دفاع في العالم كان سيستطيع إيقاف صلاح وماني وجوتا

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 00:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليدز - كلوب

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بلاعبيه في الانتصار الكبير الذي تحقق على حساب أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

واكتسح ليفربول مضيفه أتالانتا يوم الثلاثاء بخماسية دون رد في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

وتحدث كلوب لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "كان الأداء الذي أردنا أن نظهر به، أعتقد انه لا يوجد دفاع في العالم كان سيستطيع إيقاف صلاح وماني وجوتا الليلة".

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وواصل "اللاعبون لعبوا بشكل لا يصدق من حيث الضغط والتنظيم والرغبة في الفوز وكل شيء كان رائعا".

وأضاف "دافعنا بشكل جيد والفوز بخماسية دون رد كان رائعا".

ويتصدر ليفربول المجموعة بتسع نقاط ويليه أياكس بأربع نقاط بفارق الأهداف عن أتالانتا صاحب المركز الثالث.

فيما يأتي ميتييلاند رابعا بدون أي نقطة.

كلوب ليلة الأبطال ليفربول أتالانتا
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