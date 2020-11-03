سيتي بالعلامة الكاملة بثلاثية في شباك أولمبياكوس بمشاركة كوكا.. وبورتو يعمق جراح مارسيليا

نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على أولمبياكوس بهدفين دون رد لينفرد بصدارة مجموعته بالعلامة الكاملة.

ورفع سيتي رصيده إلى 9 نقاط بعد ختام الجولة الثالثة في مجموعته بثلاثة انتصارات متتالية.

وسجل فيران توريس هدف التقدم في الدقيقة 12، قبل أن يضمن جابرييل خيسوس نقاط المباراة بهدف ثاني في الدقيقة 81 وحسم جواو كانسيلو اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة 90.

ونجح توريس في التسجيل لمانشستر سيتي أوروبيا للمباراة الثالثة على التوالي.

وشارك المحترف المصري أحمد حسن كوكا بديلا في الدقيقة 76 بحثا عن الخروج بنقطة من اللقاء.

أما بورتو فنجح في تحقيق الفوز بنفس النتيجة على حساب مارسيليا لينفرد بالمركز الثاني.

افتتح ماريجا التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف سيرجيو أوليفيرا ركلة جزاء في الدقيقة 28، واختتم لويس دياز التسجيل في الدقيقة 69.

وكان باييت قد أضاع ركلة جزاء لمارسيليا في الدقيقة 10 فشل بها في إدراك التعادل.

وتذيل مارسيليا الترتيب بلا رصيد من النقاط، بينما يتربع مانشستر سيتي على الصدارة بـ 9 نقاط يليه بورتو بست نقاط وأولمبياكوس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتقام نفس المباراتين في الجولة الرابعة والمقرر لها يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري عقب ختام التوقف الدولي.