سيتي بالعلامة الكاملة بثلاثية في شباك أولمبياكوس بمشاركة كوكا.. وبورتو يعمق جراح مارسيليا

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 23:55

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على أولمبياكوس بهدفين دون رد لينفرد بصدارة مجموعته بالعلامة الكاملة.

ورفع سيتي رصيده إلى 9 نقاط بعد ختام الجولة الثالثة في مجموعته بثلاثة انتصارات متتالية.

وسجل فيران توريس هدف التقدم في الدقيقة 12، قبل أن يضمن جابرييل خيسوس نقاط المباراة بهدف ثاني في الدقيقة 81 وحسم جواو كانسيلو اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة 90.

أخبار متعلقة
صلاح يحقق إنجازا تاريخيا مع ليفربول في أبطال أوروبا ويعادل رقم جيرارد ليلة الأبطال - جلادباخ يقهر شاختار بسداسية.. وأتليتكو مدريد يعود بنقطة من روسيا تشكيل ليلة الأبطال - صلاح يقود ليفربول ضد أتالانتا تشكيل ليلة الأبطال - هازارد أساسي في هجوم ريال مدريد.. وبيريسيتش يعوض غياب لوكاكو

ونجح توريس في التسجيل لمانشستر سيتي أوروبيا للمباراة الثالثة على التوالي.

وشارك المحترف المصري أحمد حسن كوكا بديلا في الدقيقة 76 بحثا عن الخروج بنقطة من اللقاء.

أما بورتو فنجح في تحقيق الفوز بنفس النتيجة على حساب مارسيليا لينفرد بالمركز الثاني.

افتتح ماريجا التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف سيرجيو أوليفيرا ركلة جزاء في الدقيقة 28، واختتم لويس دياز التسجيل في الدقيقة 69.

وكان باييت قد أضاع ركلة جزاء لمارسيليا في الدقيقة 10 فشل بها في إدراك التعادل.

وتذيل مارسيليا الترتيب بلا رصيد من النقاط، بينما يتربع مانشستر سيتي على الصدارة بـ 9 نقاط يليه بورتو بست نقاط وأولمبياكوس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتقام نفس المباراتين في الجولة الرابعة والمقرر لها يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري عقب ختام التوقف الدولي.

ليلة الأبطال مانشستر سيتي فيران توريس كوكا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليلة الأبطال – ريال مدريد يقهر عودة إنتر بالثنائي البرازيلي وراموس المئوي 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سيتي بالعلامة الكاملة بثلاثية في شباك أولمبياكوس بمشاركة كوكا.. وبورتو يعمق جراح مارسيليا 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في ليلة هاتريك جوتا وتألق صلاح.. ليفربول يكتسح أتالانتا بخماسية 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير أرجنتيني: بيراميدز يقدم عرضا لـ أروابارينا المرشح السابق لـ الأهلي 22 دقيقة | الدوري المصري
صلاح يحقق إنجازا تاريخيا مع ليفربول في أبطال أوروبا ويعادل رقم جيرارد 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حمادة أنور لـ في الجول: لدينا تخوف من الحكمين نداي وجاساما.. الزمالك يريد العدل 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سيرخيو راموس يصل إلى 100 هدف مع ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال - جلادباخ يقهر شاختار بسداسية.. وأتليتكو مدريد يعود بنقطة من روسيا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك