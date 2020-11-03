في ليلة هاتريك جوتا وتألق صلاح.. ليفربول يكتسح أتالانتا بخماسية

قدم ديوجو جوتا أحد أفضل مبارياته منذ انضمامه لليفربول وسجل هاتريك قاد به الفريق لاكتساح أتالانتا بخماسية دون رد.

وانتصر ليفربول على منافسه أتالانتا اليوم الثلاثاء في ملعب جيويس في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

وأصبحت هذه أول مرة في تاريخ ليفربول يخرج بشباك نظيفة في أول ثلاث مباريات له في دوري الأبطال.

افتتح ديوجو جوتا أهداف اللقاء في الدقيقة 16، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 47 سجل محمد صلاح الهدف الثالث للحُمر قبل أن يصنع بعد دقيقتين الهدف الرابع لساديو ماني.

وأتم جوتا الهاتريك بهدف خامس لليفربول في الدقيقة 55.

وأصبح هدف صلاح هو رقم 21 له في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ليصبح الهداف التاريخي للنادي بالتساوي مع ستيفن جيرارد دون احتساب أي أهداف سُجلت في مرحلة التصفيات.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بضغط قوي من ليفربول وكاد جوتا يسجل هدفا مبكرا في الدقيقة الثالثة لكن تسديدته تصدى لها ماركو سبورتييلو حارس أتالانتا.

وأرسل أرنولد عرضية ولكن مدافع الفريق الإيطالي شتتها قبل أن تصل لصلاح.

وواصل حارس أتالانتا الزود عن مرماه بتصديه لتسديدة قوية من ساديو ماني.

وجاء أول تهديد من أتالانتا بتسديدة من لويس مورييل تصدى لها أليسون بثبات، ورد ليفربول بتسديدة قوية من كورتس جونز تصدى لها حارس أتالانتا على مرتين.

وفي الدقيقة 16 أرسل أرنولد عرضية حولها جوتا مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لليفربول.

واصل ليفربول ضغطه وفي الدقيقة 33 تسلم جوتا الكرة من داخل منطقة الجزاء بيسراه وسدد بيمناه بعدما راوغ مدافع أتالانتا ليعلن عن الهدف الثاني للحُمر.

وفي الدقيقة 36 تصدى حارس أتالانتا لتسديدة جديدة من كورتس جونز وأبعد الكرة لركلة ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني وإثر انفراد تام من منتصف الملعب ركض صلاح بسرعته وراوغ مدافع أتالانتا وسدد بيسراه الهدف الثالث لليفربول ببراعة.

وبعد دقيقتين صنع صلاح هدفا لماني الذي سدد مباشرة كرة ساقطة في الشباك ليعلن عن الهدف الرابع لكتيبة المدرب يورجن كلوب.

ومع قدوم الدقيقة 55 مرر ماني الكرة لجوتا الذي سدد بسهولة في الشباك مسجلا الهدف الخامس لليفربول.

وكاد صلاح يكرر هدفه بعدما انفرد من منتصف الملعب وركض مسرعا متجاوزا كل لاعبي أتالانتا لكن تسديدته تصدى لها حارس الفريق الإيطالي.

ولم يحدث أي جديد لينتهي اللقاء باكتساح ليفربول لأتالانتا بخماسية دون رد.

ميتييلاند X أياكس

وفي ملعب أم سي أيتش في الدنمارك خسر أصحاب الأرض ميتييلاند أمام أياكس أمستردام بهدفين لهدف.

سجل أنتوني الهدف الأول لأياكس في الدقيقة الأولى.

وأضاف دوسان تاديتش الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وجاء هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 18 عن طريق أنديرس درير.

بتلك النتائج تصدر ليفربول المجموعة بتسع نقاط يليه أياكس بأربع نقاط بفارق الأهداف عن أتالانتا صاحب المركز الثالث.

فيما يأتي ميتييلاند رابعا بدون أي نقطة.