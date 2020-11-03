تقرير أرجنتيني: بيراميدز يقدم عرضا لـ أروابارينا المرشح السابق لـ الأهلي

كشف تقرير أرجنتيني عن رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع المدير الفني رودولفو أروابارينا لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

وقال الصحفي الموثوق سيزار لويس ميرلو، الذي يعمل لدى قناة tyc الأرجنتينية الشهيرة إن نادي بيراميدز قدم عرضا للمدرب أروابارينا من أجل تولي تدريب الفريق.

وأضاف أن المدرب الأرجنتيني سيستغرق عدة ساعات لدراسة العرض والرد على مسؤولي بيراميدز سواء بالقبول أو الرفض.

المدرب البالغ من العمر 45 عاما كان أحد المرشحين لتولي تدريب الأهلي قبل عدة أسابيع خلفا للسويسري ريني فايلر الذي رحل عن القلعة الحمراء وجاء بدلا منه بيتسو موسيماني.

وقرر نادي بيراميدز إنهاء تعاقد الكرواتي أنتي تشاتشيتش مدرب الفريق السابق عقب خسارة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وأنهى بيراميدز الدوري المصري الموسم الماضي في المركز الثالث خلف الأهلي البطل والزمالك الوصيف.

يذكر أن أروابارينا قاد بوكا جونيوز لثنائية الدوري والكأس في 2015، والريان القطري للتتويج بكأس الشيخ جاسم في 2018، وشباب أهلي دبي للتتويج بكأسي رئيس الدولة والخليج العربي موسم 2018-2019.

وانتهت رحلة أروابارينا مع أهلي شباب دبي في مايو 2020.