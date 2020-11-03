تقرير أرجنتيني: بيراميدز يقدم عرضا لـ أروابارينا المرشح السابق لـ الأهلي

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 23:51

كتب : FilGoal

رودولفو أروابارينا

كشف تقرير أرجنتيني عن رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع المدير الفني رودولفو أروابارينا لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

وقال الصحفي الموثوق سيزار لويس ميرلو، الذي يعمل لدى قناة tyc الأرجنتينية الشهيرة إن نادي بيراميدز قدم عرضا للمدرب أروابارينا من أجل تولي تدريب الفريق.

وأضاف أن المدرب الأرجنتيني سيستغرق عدة ساعات لدراسة العرض والرد على مسؤولي بيراميدز سواء بالقبول أو الرفض.

أخبار متعلقة
تقرير إيطالي: مدرب بارما السابق رفض تدريب بيراميدز هاني سعيد: الإعلان عن اسم مدرب بيراميدز الجديد خلال أيام في وداعية طاهر.. تعادل مثير بين بيراميدز والمقاولون خبر في الجول – تشاتشيتش لن يقود بيراميدز ضد المقاولون.. وقرار اختياري للاعبين

المدرب البالغ من العمر 45 عاما كان أحد المرشحين لتولي تدريب الأهلي قبل عدة أسابيع خلفا للسويسري ريني فايلر الذي رحل عن القلعة الحمراء وجاء بدلا منه بيتسو موسيماني.

وقرر نادي بيراميدز إنهاء تعاقد الكرواتي أنتي تشاتشيتش مدرب الفريق السابق عقب خسارة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وأنهى بيراميدز الدوري المصري الموسم الماضي في المركز الثالث خلف الأهلي البطل والزمالك الوصيف.

يذكر أن أروابارينا قاد بوكا جونيوز لثنائية الدوري والكأس في 2015، والريان القطري للتتويج بكأس الشيخ جاسم في 2018، وشباب أهلي دبي للتتويج بكأسي رئيس الدولة والخليج العربي موسم 2018-2019.

وانتهت رحلة أروابارينا مع أهلي شباب دبي في مايو 2020.

بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليلة الأبطال – ريال مدريد يقهر عودة إنتر بالثنائي البرازيلي وراموس المئوي 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سيتي بالعلامة الكاملة بثلاثية في شباك أولمبياكوس بمشاركة كوكا.. وبورتو يعمق جراح مارسيليا 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في ليلة هاتريك جوتا وتألق صلاح.. ليفربول يكتسح أتالانتا بخماسية 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير أرجنتيني: بيراميدز يقدم عرضا لـ أروابارينا المرشح السابق لـ الأهلي 18 دقيقة | الدوري المصري
صلاح يحقق إنجازا تاريخيا مع ليفربول في أبطال أوروبا ويعادل رقم جيرارد 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حمادة أنور لـ في الجول: لدينا تخوف من الحكمين نداي وجاساما.. الزمالك يريد العدل 55 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سيرخيو راموس يصل إلى 100 هدف مع ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال - جلادباخ يقهر شاختار بسداسية.. وأتليتكو مدريد يعود بنقطة من روسيا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك