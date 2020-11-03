انتهت ليلة الأبطال - ريال مدريد (3) (2) إنتر.. فوز أول للملكي أوروبيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وإنتر في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة بوروسيا مونشنخلادباخ ضد شاختار دونتسك الأوكراني لنفس المجموعة قد انتهت بفوز الألماني بخماسية دون مقابل.

لمطالعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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نهاية اللقاء

ق 85: بطاقة صفراء للبرازيلي كاسيميرو بعد تدخل قوي على لاوتارو على حدود منطقة الجزاء.

ق 80: جووووول ثالث لـ ريال مدريد، عرضية من فينيسوس جونيور تمر من الجميع وتصل لمواطنه رودريجو الذي يسدد كرة قوية تسكن شباك هاندانوفيتش.

ق 78: نزول أليكسيس سانشيز وروبرتو جاليادريني بدلا من بيريسيتش وباريلا لإنتر.

ق 76: إنتر يواصل الاعتماد على المرتدات، وتسديدة قوية من بيريسيتش تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 75: مرتدة لإنتر يقودها لاوتارو مارتينيز الذي يسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر لكورتوا.

ق 71: بطاقة صفراء لنيكولو باريلا لاعب وسط إنتر.

ق 68: جووووول التعادل للإنتر.. الكرواتي يتلقى تمريرة رأسية من لاوتارو ويسدد على يسار كورتوا.

ق 66: تسديدة قوية من لوكاس فاسكيز من أمام منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

ق 64: نزول رودريجو وفينيسوس جونيور بدلا من ماركو أسينسيو وإدين هازارد في أول تغييرات ريال مدريد.

ق 62: بطاقة صفراء لـ فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد.

ق 50: بطاقة صفراء لمارسيليو بروزوفيتش بعد عرقلة إدين هازارد.

ق 47: بطاقة صفراء لفيرلان ميندي مدافع ريال مدريد بعد تدخل على أشرف حكيمي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: بطاقة صفراء بعد تدخل قوي من أرتورو فيدال على لوكاس فاسكيز.

ق 35: جوووول تقليص الفارق إلى إنتر.. تمريرة من نيكولو باريلا بالكعب إلى لاوتارو الذي يسجل بتسديدة قوية على يمين كورتوا.

ق 33: جوووول ثاني لـ ريال مدريد، ركنية نفذها توني كروس إلى سيرخيو راموس الغير مراقب ليسجل الهدف الثاني.

ق 25: جووووول أول لـ ريال مدريد.. بنزيمة يستغل تمريرة خاطئة من أشرف حكيمي للخلف وينفرد ويراوغ هاندانوفيتش ويودع الكرة في الشباك بسهولة.

ق 22: عرضية من هازارد إلى بنزيمة الذي يمهد الكرة برأسه إلى فالفيردي لكن تسديدته مرت فوق العارضة.

ق 14: عرضية من لاوتارو إلى فيدال القادم من الخلف فسدد كرة جاءت في الشباك الخارجية لكورتوا.

ق 10: هجمة سريعة من إنتر تصل إلى بروزوفيتش الذي أرسل عرضية إلى نيكولو باريلا لكن رأسيته تصدى لها العارضة.

ق 4: عرضية من هازارد إلى أسينسيو الذي يسدد ويتصدى لها سمير هاندانوفيتش ببراعة.

بداية اللقاء