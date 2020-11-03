الصفقة الرابعة - المصري يضم الحارس عصام ثروت

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 21:27

كتب : FilGoal

عصام ثروت - حارس المصري

أعلن نادي المصري التعاقد مع عصام ثروت حارس نادي مصر ليكون الصفقة الرابعة للفريق البورسعيدي استعدادا للموسم الجديد.

عصام ثروت

النادي : نادي مصر

المصري

ليصبح الحارس عصام ثروت ثالث لاعب ينضم للمصري قادما من نادي مصر بعد الظهير الأيسر علاء عطا ولاعب الوسط مصطفى سلطان.

ولم يعلن النادي المصري عن مدة تعاقد الحارس عصام ثروت.

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وكان المصري أعلن في وقت سابق ضد أحمد شديد قناوي قادما من الإنتاج الحربي.

وأنهى المصري الدوري الموسم الماضي في المركز السابع تحت قيادة المدير الفني علي ماهر.

المصري ودع بطولة كأس مصر أيضا من دور الـ16 أمام المقاولون العرب، وبالتالي انتهى الموسم بالنسبة للفريق.

المصري عصام ثروت الدوري المصري
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