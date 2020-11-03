تقارير: جراحة في المخ لـ مارادونا

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 21:21

كتب : FilGoal

مارادونا - الأرجنتين - فرنسا

كشفت تقارير أرجنتينية عن الاستقرار على خضوع دييجو أرماندو مارادونا لعملية جراحية اليوم الثلاثاء بعد اكتشاف نزيف في المخ.

ودخل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية إلى المستشفى أمس الإثنين لإجراء بعض الفحوصات بعد معاناته من أسباب نفسية كما وصفها طبيبه.

وأشارت شبكة TyC سبورتس الأرجنتينية أن ليبولد لوكي طبيب مارادونا قد قام بتحديث حالته والاستقرار على إجراء جراحة في المخ.

أخبار متعلقة
كلارين: نقل مارادونا إلى المستشفى لأسباب نفسية خيميناسيا يستهل عودة الكرة الأرجنتينية بثلاثية احتفالا بعيد ميلاد مارادونا مارادونا: برشلونة يعامل ميسي بشكل سيئ كما حدث معي أن تلعب مثل مارادونا.. "أسوأ أبولو وأفضل ديونيسوس"

وكشف التصوير المقطعي عن وجود ورم دموي يعرف باسم نزيف في الدماغ.

واحتفل مارادونا بعيد ميلاده الستين يوم الجمعة.

وأشارت تقارير أرجنتينية أمس إلى استيقاظ مارادونا صباح الإثنين في مزاج نفسي سيئ، بجانب معاناته من مشاكل في المعدة، وعدم امتلاكه قابلية لتناول الطعام.

محاميه ماتياس مورلا حاول تحسين مزاجه لكنه لم ينجح، ولذا تواصل مع طبيبه ليوبولدو لوكي الذي رأى أنه من الأفضل بقاء مارادونا في المستشفى في الأيام المقبلة.

وكشفت كلارين إلى تأثُر مارادونا نفسيا لأنه لم يستطع الاحتفال رفقة أبنائه بعيد مولده الستين يوم 30 أكتوبر الماضي.

كما تأثر مارادونا بوفاة راؤول ماتشوكا زوج شقيقته بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو الذي كان أحد المقربين إليه.

الأرجنتين مارادونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
صلاح يحقق إنجازا تاريخيا مع ليفربول في أبطال أوروبا ويعادل رقم جيرارد 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حمادة أنور لـ في الجول: لدينا تخوف من الحكمين نداي وجاساما.. الزمالك يريد العدل 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سيرخيو راموس يصل إلى 100 هدف مع ريال مدريد 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال - جلادباخ يقهر شاختار بسداسية.. وأتليتكو مدريد يعود بنقطة من روسيا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال – أتالانتا (0) - (5) ليفربول.. جوتا والهااااتريك ساعة | دوري أبطال أوروبا
مرتضى: نفذ وعدك يا مصطفى لأتركك تحترف.. ولا تفكروا في مواجهة الأهلي الآن ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر ليلة الأبطال - ريال مدريد (2) (2) إنتر.. لاوتارو يهدر الثالث 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الصفقة الرابعة - المصري يضم الحارس عصام ثروت 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك