تشكيل ليلة الأبطال - هازارد أساسي في هجوم ريال مدريد.. وبيريسيتش يعوض غياب لوكاكو

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 21:00

كتب : FilGoal

إدين هازارد

يواصل إدين هازارد الظهور كأساسي مع ريال مدريد للمباراة الثانية على التوالي عقب تعافيه من الإصابة.

ويجاور البلحيكي كلا من كريم بنزيمة وماركو أسينسيو في الهجوم ضد إنتر ميلان في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

في المقابل يغيب روميلو لوكاكو عن تشكيل إنتر بسبب الإصابة في الفخذ الذي تعرض لها الأسبوع الماضي.

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ويعوض غياب البلجيكي، الكرواتي إيفان بيريسيتش في هجوم النيراتزوري بجوار الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وجاء تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – سيرخيو راموس – رافاييل فاران – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي

الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – إدين هازارد

فيما جاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: أليساندرو باستوني – ستيفن دي فري – دانيلو دي أمبروزيو

الوسط: أشلي يونج – أرتورو فيدال – مارسيلو بروزوفيتش – نيكولو باريلا – أشرف حكيمي

الهجوم: إيفان بيريسيتش – لاوتارو مارتينيز

ويحتل ريال مدريد المركز الأخير برصيد نقطة واحد من تعادل وخسارة، بينما يمتلك إنتر نقطتين في المركز الثالث.

وتضم المجموعة كلا من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني وشاختار دونتسك الأوكراني.

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