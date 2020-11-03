تشكيل ليلة الأبطال - صلاح يقود ليفربول ضد أتالانتا

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالنجم المصري محمد صلاح أساسيا في تشكيل فريقه لمواجهة أتالانتا

ويلعب ليفربول ضد أتالانتا في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد – ويليامز – جو جوميز – روبرتسون.

الوسط: جوردان هندرسون – فينالدوم – كورتس جونز.

الهجوم: ديوجو جوتا – محمد صلاح – ساديو ماني.

بينما جاء تشكيل أتالانتا كالآتي:

حراسة المرمى: ماركو سبورتيللو

الدفاع: رافائيل تولوي – خوسيه بالومينو - بيرات ديمستي

الوسط: يوهان موهيكا - ماركو باشاليتيش – ريمو فرولر – أليخاندرو جوميز – يانس هاتيبور

الهجوم: لويس مورييل – دوفان زاباتا

ويتصدر ليفربول المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويأتي أتالانتا في المركز الثاني بـ4 نقاط.

ثم أياكس الهولندي في المركز الثالث بنقطة، وأخيرا ميتلاند الدنماركي دون نقاط.