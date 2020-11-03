كوادرادو: رونالدو لا يمكنه الانتظار للعب المباريات

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 20:24

كتب : FilGoal

خوان كوادرادو - يوفنتوس - دينامو كييف - دوري أبطال أوروبا

كشف خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس أن كريستيانو رونالدو لا يمكنه الانتظار للعودة واللعب مع الفريق.

وكان رونالدو قد شارك بتسجيل هدفين في فوز يوفنتوس على سبيزيا بنتيجة 4-1 مساء الأحد في الدوري الإيطالي بعد غياب منذ 13 أكتوبر بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال كوادرادو لشبكة سكاي سبورت: "من المهم دائما الحصول على نتيجة إيجابية، لذلك بعد خسارة أخر مباراة سنكون أكثر حماسا وتصميما".

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ويلعب يوفنتوس أمام فيرينكفاروس ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف كوادرادو "رونالدو سعيد للغاية بعودته ولا يمكنه الانتظار للمشاركة، وهذا ما رأيناه منذ اللحظة التي نزل فيها إلى أرض الملعب".

وتابع "إنه سلاح إضافي بالنسبة لنا ونعلم جميعا ما يقدمه للفريق، وهو ويمرر لنا الرغبة في الفوز التي يجب أن نحظى بها جميعا".

وأتم تصريحاته "يجب أن نكون أكثر عدوانية عندما نفقد الكرة ونحتاج إلى استعادتها، نعمل على ذلك وسنرى نتيجته قريبا جدا".

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