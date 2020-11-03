يحق له اللعب لـ 4 منتخبات.. الولايات المتحدة تستدعي يونس موسى

تواجد يونس موسى جناح فالنسيا الإسباني في قائمة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لشهر نوفمبر الجاري.

يونس موسى النادي : فالنسيا أمريكا

قائد منتخب إنجلترا تحت 18 عاما سيتواجد في قائمة المنتخب الأمريكي لمواجهتي ويلز وبنما الوديتين.

ولم يلعب يونس لمنتخب إنجلترا في أي مسابقة رسمية لذلك يحق له تمثيل المنتخب الأمريكي دون التقيد بقوانين الاتحاد الدولي.

يونس منذ أيام صار أصغر إنجليزي يشارك في الدوري الإسباني بعمر 17 عاما و338 يوما كما سجل لصالح فالنسيا ليصبح أصغر لاعب يسجل للخفافيش هدفا في المسابقة بمواجهة خيتافي.

Visual reference of this month’s #USMNT squad. Who are you most excited to see take on 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 and 🇵🇦? 📝: https://t.co/NbgHGSHjvI #USMNTisBack pic.twitter.com/5x3aajFLGX — U.S. Soccer MNT (@USMNT) November 3, 2020

الجناح الشاب وُلد في نيويورك لأبوين غانيين ومن ثم قضى 9 سنوات في إيطاليا ومن بعدها انتقل إلى إنجلترا للعب مع أرسنال من 2012 وحتى 2019 قبل الانتقال لفالنسيا، لذلك فيحق له الاختيار للعب بين غانا وإيطاليا وإنجلترا والولايات المتحدة.

وسبق لموسى أن لعب 9 مباريات لمنتخب إنجلترا تحت 18 عاما في 2019 بعدما تدرج في صفوف الأسود الثلاثة.

الجدير بالذكر أن قائمة المنتخب الأمريكي لمواجهتى ويلز وبنما ضمت 10 لاعبين يرتدون قميص المنتخب لأول مرة.

قائمة المنتخب الأمريكي ضمت كريستيان بوليسيتش جناح تشيلسي الإنجليزي، وويستون مكيني لاعب يوفنتوس الإيطالي.