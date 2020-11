يحق له اللعب لـ 4 منتخبات.. الولايات المتحدة تستدعي يونس موسى

Visual reference of this month’s #USMNT squad.

Who are you most excited to see take on 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 and 🇵🇦?

📝: https://t.co/NbgHGSHjvI #USMNTisBack pic.twitter.com/5x3aajFLGX