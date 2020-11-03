ليلة الأبطال - مؤتمر لامبارد: نتطلع إلى مواصلة الشباك النظيفة.. وجديد إصابة بوليسيتش

أعرب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن سعادته بالحفاظ على نظافة شباك البلوز في أخر ثلاث مباريات ويتطلع لمزيد من المباريات.

ويستضيف تشيلسي فريق رين غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي: "الشباك النظيفة في الثلاث مباريات الأخيرة أمر رائع".

وأضاف "من الواضح أنه شئ كنا نتطلع إليه ونريد تحسينه عن الموسم الماضي، ونسعى لاستمراره".

وكشف لامبارد "قمنا بتحليل الأسباب التي تجعلنا غير جيدين كما أردنا، لذلك رأينا بعض التقدم في ذلك ولكن يجب أن يظل هذا عملا نحو مزيد من التقدم والتطور".

وبالحديث عن مجموعته أوضح "أعتقد أننا سعداء في المجموعة، كانت مواجهة إشبيلية صعبة وأعتقد أن الفريقين كانا سعداء بالنتيجة، وبعد ذلك حقننا نتيجة جيدة في روسيا".

ويحتل تشيلسي الصدارة بأربع نقاط بعد مرور جولتين بفارق الأهداف عن إشبيلية.

وتابع لامبارد "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتأكد من أننا لا نشعر بالرضا في هذه المرحلة".

وشدد "نعلم جيدا أن رين إذا حصل على نتيجة جيدة أمامنا سيغير مجريات المجموعة".

وبالحديث عن تطورات إصابة كريستان بوليسيتش أوضح "أجرى آشعة جديدة أمس الإثنين".

وتابع "أظهرت إصابة خفيفة في أوتار الركبة، هو لن يكون لائقا لمباراة الغد، لكننا سنرى بعد ذلك".

وعن إدوارد ميندي حارس مرمى الفريق قال: "كل التعليقات كانت أنه يتمتع بشخصية قوية جدا ويريد العمل أكثر".

وأتم تصريحاته "الأمر إيجابي عندما يكون لديك لاعب يركض داخل الملعب، لكنه يكون أفضل في غرفة الملابس".