كالتشيو ميركاتو: ساري ينافس ماتزاري ومونتيلا على تدريب فيورنتينا

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 19:27

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري

يقترب نادي فيورنتينا الإيطالي من إقالة جوسيبي ياكيني المدير الفني، ويتنافس أكثر من اسم على قيادة الفريق.

بداية الفريق البنفسجي جاءت ضعيفة بتحقيق انتصارين وتعادل فقط في أول 6 جولات.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فأن ياكيني سيُقال من منصبه حال لم يحقق أي نتيجة إيجابية أمام بارما الأسبوع المقبل.

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ويعد الاسم الأبرز بين المرشحين ماوريسيو ساري لقيادة الفيولا، كونه يعيش بالقرب من فلورنسا وسبق له العمل مع خوزيه كاييخون في نابولي سابقا.

ويخوض ساري مفاوضات متقدمة من أجل فسخ تعاقده مع يوفنتوس من أجل أن يصبح حرا من أجل قبول فرصة تدريب الفريق.

وسبق أن ألمح صديق لماوريسيو ساري إمكانية قيادته لـ فيورنتينا قبل نهاية العام الجاري. (طالع التفاصيل)

ويتواجد أيضا والتر ماتزاري على قائمة المدربين بعدما سبق له تدريب نابولي وتورينو.

وتظهر إمكانية عودة فينيتشنزو مونتيلا مرة أخرى لتدريب الفريق عقب إقالته في ديسمبر 2019 من تدريب الفريق لسوء النتائج.

مونتيلا لم يكرر نجاحه مع البنفسجي في ولايته الأولى، فحقق 5 انتصارات فقط في 26 مباراة بولايته الثانية وخسر 14.

فيورنتينا ساري مونتيلا
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