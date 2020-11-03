ليلة الأبطال – مؤتمر سولشاير: وظيفة روي كين هي إبداء الآراء.. ويونايتد يحتاج للثبات

لم يرد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على انتقادات روي كين قائده السابق والمحلل الحالي بشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية.

واكتفى سولشاير خلال حديثه في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بقول: "حسنا روي دائما صريح، أنا مسرور باللاعبين الذين أمتلكهم، لدينا وظيفتين مختلفتين، ووظيفته هي أن يبدي رأيه".

وعن هل يستطيع يونايتد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا رد سولشاير "نحن لا نشغل أنفسنا بأي شيء سوى مواصلة العمل والوصول للثبات ويمكننا هزيمة أي شخص".

وأكمل "من الجيد أن نملك الخيارات في التشكيل، لدينا أسلوب نريد اللعب به، في بعض الأحيان يبدو على الورق 4-4-2 و4-3-3، المبادئ كما هي، بالنسبة لنا عندما بثلاثي في الدفاع مثلما نبدأ بأربعة".

وبسؤاله عن تعليق بول بوجبا بأنه لم يستطع التقاط أنفاسه في لقاء أرسنال الأخير قال سولشاير: "بول يعرف ما يحدث وأنه كان يستطيع التعامل بشكل أفضل، وهذه هي كرة القدم عبارة عن إيقاع سريع".

وتسبب بوجبا في حصول أرسنال على ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الفوز الوحيد للمدفعجية على يونايتد في ملعب أولد ترافورد في انتصار هو الأول للفريق اللندني في مسرح الأحلام منذ عام 2006 في الدوري.

وأردف سولشاير "كل اللاعبين شعروا بالضيق بعد الهزيمة، نريد الثبات على مستوى، وبوجبا حظي بفترة صعبة بسبب الإصابة ثم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، لكنني أعتقد أننا رأينا بعض الأمور الإيجابية منه".

وأتم المدرب النرويجي حديثه قائلا: "نحن نعمل كل يوم لنعطي سببا لجماهيرنا بالاحتفال".

ويحل يونايتد غدا الأربعاء ضيفا على إسطنبول باشاك شهير لملاقاته في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة التي يتصدرها الشياطين الحُمر.