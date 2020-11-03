الإسماعيلي: لا صحة لوجود باهر المحمدي في صفقات تبادلية.. هدفنا فريق ينافس على البطولات

نفى نادي الإسماعيلي إمكانية إتمام صفقات تبادلية تضم باهر المحمدي.

باهر المحمدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وصرّح علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي قائلا: "لا صحة لما تردد أن الإسماعيلي بصدد إجراء صفقة تبادلية بين أحد الأندية وتواجد باهر المحمدي فيها".

وتابع "النادي سبق له وأكد أنه لن يستغني عن أعمدته الأساسية سواء بالبيع أو صفقات تبادلية".

وواصل "نقوم الآن بالتعاقد مع لاعبين مميزين مع قوام الفريق الأساسي".

وأكمل "ليس من المعقول أن نستغنى عن أبرز لاعبي الفريق ونحن ندعم الفريق، ولا صحة للأنباء التي ترددت عن تحديد أسماء بعينها سيستغنى عنها النادي".

وأضاف "لجنة التعاقدات وكل الإدارات تسابق الزمن لإنهاء تعاقدات مميزة جدا ولم يتبق سوى رتوش بسيطة وإجراءات نهائية حتى يتم الإعلان عنها".

وأتم "هدفنا هو إسماعيلي قوي منافس على البطولات".

المدافع صاحب الـ 23 عاما شارك في 17 مباراة هذا الموسم، ونجح في التسجيل مرتين والصناعة مرة.

ويقضى حاليا باهر فترة العلاج من إصابته بقطع في الغضروف الخارجي للركبة والتي تعرض لها في سبتمبر الماضي.