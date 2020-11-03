ليلة الأبطال - مؤتمر بيرلو: يوفنتوس يجب أن يتحكم في المباراة.. وكيلليني تعافى من الإصابة

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 17:41

كتب : FilGoal

مؤتمر بيرلو

يرى أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس أن فريقه عليه التحكم في المباراة والاستحواذ أكثر في المباراة.

كما كشف بيرلو عن مشاركة جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس أمام فيرينكفاروس بعد تعافيه من الإصابة.

وقال بيرلو خلال المؤتمر الصحفي: "حصد النقاط أمر أساسي، لكن الشئ المهم هو الاستمرار في مشروعنا".

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وأضاف "يجب أن نلعب مباراة كبيرة من حيث الاستحواذ، يجب أن نتحكم في اللقاء فهذا يعطي قوة إضافية للفوز بالمباراة".

وبالحديث عن كيلليني قال بيرلو: "سيلعب في المجر، لقد تدرب جيدا وتعافى من إصابته".

وعن ديبالا كشف "يحتاج إلى العمل والحفاظ على مستواه البدني، إنه مهم وسيكون مفيدا لبقية البطولة".

وأوضح "يمكن أن يرتاح غدا في ضوء مشاركته السابقة يوم الأحد، لكن يجب أن يظل جاهزا".

وأتم تصريحاته "لا يهم من يلعب، خطتنا كما هي، كان أرتور في العمق بعد الشئ أمام سبيزيا لأنهم لعبوا بثلاثة لاعبين في خط الوسط".

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