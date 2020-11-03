تقرير: إصابة حارس اتحاد جدة بكورونا

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 16:20

كتب : محرر في الجول

حجازي يحتفل مع اتحاد جدة بالفوز على الأهلي

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية إصابة القرني حارس اتحاد جدة بفيروس كورونا.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

وأشارت الصحيفة إلى تأكد إصابة القرني حارس الاتحاد بفيروس كورونا، وتم تبليغ الذين خالطهم من لاعبي فريقه والأهلي قبل وبعد المباراة الأخيرة.

وجلس القرني على مقاعد بدلاء فريقه خلال الفوز على أهلي جدة 2-0 في الجولة الثالثة من الدوري السعودي السبت الماضي.

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ونزل القرني إلى أرض الملعب واحتفل مع زملائه بالفوز، حيث اختلط بأكثر من لاعب.

يذكر أن أحمد حجازي المدافع الدولي المصري شارك لأول مرة مع فريقه الجديد اتحاد جدة في الفوز على الأهلي.

ويلعب الاتحاد مع التعاون يوم الجمعة المقبل في الدوري السعودي.

ومن المقرر أن ينضم حجازي لمنتخب مصر لخوض مباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

حجازي اتحاد جدة
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