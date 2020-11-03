آس: الاتحاد الإسباني يتفق مع السعودية على إقامة كأس السوبر في يناير المقبل

وقع الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم اتفاقية مع السعودية لإقامة كأس السوبر الإسبانية للمرة الثانية على التوالي هناك خلال شهر يناير المقبل. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية.

وقال التقرير إن البطولة ستُلعب في الفترة من 13 إلى 16 يناير المقبل.

نصف النهائي الأول يقام يوم الأربعاء 13 يناير فيما يقام نصف النهائي الثاني يوم الخميس 14 يناير، والنهائي يقام يوم 16 الموافق السبت.

وسيشارك في هذه النسخة، ريال مدريد وبرشلونة بطل ووصيف الدوري، فيما سيشارك ثنائي إقليم الباسك، أتليتك بلباو وريال سوسيداد اللذين وصلا لنهائي كأس الملك.

كأس السوبر الإسبانية ستقام بدون لعب نهائي كأس ملك إسبانيا حتى الآن، إذ أن النهائي تأجل بسبب تفشي وباء كوفيد 19 ولم يُلعب حتى الآن.

وتم توقيع عقد بين الاتحاد الإسباني والسعودية لمدة 3 أعوام، وأشار التقرير إلى أنه سيمنح الاتحاد مبلغ 120 مليون يورو، ونصف الأموال ستوزع على الأندية المشاركة، والنصف للاتحاد.

وأشار التقرير إلى أنه تم توقيع اتفاقية عدم إفصاح عن المبالغ المدفوعة والتي ستدخل للأندية والاتحاد.

وتوج ريال مدريد بطلا لنسخة كأس السوبر الإسباني الماضية في شكلها الجديد بمشاركة 4 فرق، بعدما فاز بركلات الترجيح ضد أتليتكو مدريد.