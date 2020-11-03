كومان: لا أتفق مع ما نُشر عن ميسي.. ليس لاعبا يصعب تدريبه

قال رونالد كومان مدرب برشلونة إنه لا يتفق مع ما نُشر حول صعوبة تعامل كيكي سيتيين مدرب الفريق السابق مع ليونيل ميسي نجم وقائد البلوجرانا، مشيرا إلى أن كل مدرب مختلف عن الآخر. وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة دينامو كييف.

وصرح كومان قائلا: "بالنسبة لي، ليونيل ميسي الأفضل في العالم، وكل يوم أرى طموحه وشخصيته التي تحب الفوز، يتحدث عن نفسه".

وواصل "ليس لاعبا من الصعب تدريبه، إنه قائد وكل أسبوع أتحدث معه عن أشياء في الملعب وغرفة الملابس، لدينا علاقة جيدة".

وتابع "كل مدرب مختلف، لكنني لا أتفق مع ما يقال عن ميسي، لكنني أحترمه وأحترم ما قاله".

إذاعة "كادينا سير" في نسختها الكتالونية، نشرت تقريرا كشفت فيه عن تراشق بالكلمات تم بين سيتيين وميسي في الأسابيع الأخيرة للمدرب مع برشلونة، داخل غرفة خلع الملابس.

الواقعة متعلقة بمباراة سيلتا فيجو يوم 27 يونيو الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل 2-2، وضياع لقب الدوري عمليا. (طالع تفاصيل الواقعة بالكامل)

وتحدث كومان عن افتقار فريقه لمهاجم يعوض رحيل لويس سواريز إلى أتليتكو مدريد قائلا: "الجميع يعلم موقفي في هذا الصدد، قلتها عدة مرات، فريقنا يفتقر لمهاجم رقم 9".

وتابع "لكن فوق كل شيء علينا أن نقيم وضع النادي الاقتصادي في يناير، لا يمكنني إجباره على ضم لاعب، أتيت للنادي وأنا أعلم الوضع الاقتصادي وإن لم يكن متاحا سنعمل بما لدينا، هذا هو الأمر".

وحاول برشلونة ضم ممفيس ديباي مهاجم ليون خلال السوق الصيفية الماضية إلا أن عدم امتلاك النادي للموارد المالية الكافية حالت دون إتمام الصفقة.

واسترسل كومان للحديث عن مستوى فريقه قائلا: "تصلني العديد من التعليقات بأن الناس سعيدة بما نقدمه منذ بداية الموسم، المسألة تكمن في تسجيل الأهداف، نحن فريق خلق أكثر فرص تهديفية في المباراة، كل 5.5 فرصة نسجل هدفا، لسنا سعداء بهذا الرقم".

وأردف "هناك جودة ولاعبين يجب أن يتطوروا في هذا الصدد".

وأتم "الصورة التي نظهرها مع التغييرات ومنح الفرص للشباب إيجابية، نعلم أننا يجب أن نفوز بعدد مباريات أكثر في الدوري".

ويستعد برشلونة لمواجهة دينامو كييف في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.