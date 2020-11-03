كومان: لا أتفق مع ما نُشر عن ميسي.. ليس لاعبا يصعب تدريبه

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 15:18

كتب : FilGoal

رونالد كومان مدرب برشلونة

قال رونالد كومان مدرب برشلونة إنه لا يتفق مع ما نُشر حول صعوبة تعامل كيكي سيتيين مدرب الفريق السابق مع ليونيل ميسي نجم وقائد البلوجرانا، مشيرا إلى أن كل مدرب مختلف عن الآخر. وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة دينامو كييف.

وصرح كومان قائلا: "بالنسبة لي، ليونيل ميسي الأفضل في العالم، وكل يوم أرى طموحه وشخصيته التي تحب الفوز، يتحدث عن نفسه".

وواصل "ليس لاعبا من الصعب تدريبه، إنه قائد وكل أسبوع أتحدث معه عن أشياء في الملعب وغرفة الملابس، لدينا علاقة جيدة".

أخبار متعلقة
كومان: تنتقدونني بسبب ملامحي! ولن أعلّق على التحكيم مدرب ليون عن انتقال ديباي لـ برشلونة: أود عرقلة كومان مؤتمر كومان: لا أعرف كيف سيؤثر رحيل بارتوميو علي.. وجريزمان ينقصه تسجيل الأهداف فقط

وتابع "كل مدرب مختلف، لكنني لا أتفق مع ما يقال عن ميسي، لكنني أحترمه وأحترم ما قاله".

إذاعة "كادينا سير" في نسختها الكتالونية، نشرت تقريرا كشفت فيه عن تراشق بالكلمات تم بين سيتيين وميسي في الأسابيع الأخيرة للمدرب مع برشلونة، داخل غرفة خلع الملابس.

الواقعة متعلقة بمباراة سيلتا فيجو يوم 27 يونيو الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل 2-2، وضياع لقب الدوري عمليا. (طالع تفاصيل الواقعة بالكامل)

وتحدث كومان عن افتقار فريقه لمهاجم يعوض رحيل لويس سواريز إلى أتليتكو مدريد قائلا: "الجميع يعلم موقفي في هذا الصدد، قلتها عدة مرات، فريقنا يفتقر لمهاجم رقم 9".

وتابع "لكن فوق كل شيء علينا أن نقيم وضع النادي الاقتصادي في يناير، لا يمكنني إجباره على ضم لاعب، أتيت للنادي وأنا أعلم الوضع الاقتصادي وإن لم يكن متاحا سنعمل بما لدينا، هذا هو الأمر".

وحاول برشلونة ضم ممفيس ديباي مهاجم ليون خلال السوق الصيفية الماضية إلا أن عدم امتلاك النادي للموارد المالية الكافية حالت دون إتمام الصفقة.

واسترسل كومان للحديث عن مستوى فريقه قائلا: "تصلني العديد من التعليقات بأن الناس سعيدة بما نقدمه منذ بداية الموسم، المسألة تكمن في تسجيل الأهداف، نحن فريق خلق أكثر فرص تهديفية في المباراة، كل 5.5 فرصة نسجل هدفا، لسنا سعداء بهذا الرقم".

وأردف "هناك جودة ولاعبين يجب أن يتطوروا في هذا الصدد".

وأتم "الصورة التي نظهرها مع التغييرات ومنح الفرص للشباب إيجابية، نعلم أننا يجب أن نفوز بعدد مباريات أكثر في الدوري".

ويستعد برشلونة لمواجهة دينامو كييف في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

في إسبانيا ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مهاجم واتفورد يشيد بمحمد النني 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جيجز لن يقود منتخب ويلز خلال فترة التوقف الدولي المقبلة بسبب الاتهامات الموجهة إليه 33 دقيقة | أوروبا
آس: الاتحاد الإسباني يتفق مع السعودية على إقامة كأس السوبر في يناير المقبل 41 دقيقة | أوروبا
كومان: لا أتفق مع ما نُشر عن ميسي.. ليس لاعبا يصعب تدريبه 55 دقيقة | أوروبا
مدافع ليفربول: لا يوجد شيء أفضل من تلاحم المباريات في هذه الظروف 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تحليل في الجول – ماذا يحتاج الزمالك ضد الرجاء في غياب أوباما ساعة | إفريقيا
مصدر بـ منتخب مصر لـ في الجول: شارة القيادة بالأقدمية ضد توجو.. السعيد سيكون قائد الفريق ساعة | منتخب مصر
ميدو: أخطأت بالرحيل عن توتنام.. والاتحاد الإنجليزي لم يأخذ قضية العنصرية بمحمل الجد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك