مصدر بـ منتخب مصر لـ في الجول: شارة القيادة بالأقدمية ضد توجو.. السعيد سيكون قائد الفريق

كشف مصدر بـ منتخب مصر، أن شارة قيادة الفراعنة خلال مباراتي توجو في تصفيات أمم إفريقيا 2021، سيتم منحها بالأقدمية.

وأضاف المصدر "بالتالي، سيكون عبد الله السعيد قائدا للمنتخب في مباراتي توجو".

السعيد شارك مع المنتخب للمرة الأولى في 2008.

وبحسب ترتيب الأقدمية، يلي السعيد لاعب وسط الأهلي عمرو السولية الذي لعب للمنتخب للمرة الأولى عام 2010.

وبعدهما، يتساوى محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد النني، حيث بدأ الثلاثي مسيرته مع المنتخب ضد سيراليون في 3 سبتمبر 2011.

ويدخل منتخب مصر معسكرا مفتوحا بداية من اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة توجو مرتين ذهابا وإيابا يومي 14 و17 من شهر نوفمبر الجاري وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

وتعادل منتخب مصر مع جزر القمر وكينيا في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

ويحتل الفراعنة المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين بالتساوي مع كينيا وتتصدر جزر القمر برصيد 4 نقاط.

وتكتمل التصفيات في مارس المقبل ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى البطولة التي تستضيفها الكاميرون.

وكان مفترضا إقامة البطولة في يناير 2021 لكن تغير رزنامة المباريات في العالم بسبب جائحة كورونا قد يؤجلها ليونيو.