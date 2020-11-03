المنتخب الأولمبي لـ في الجول: دورة ودية مع البرازيل وكوريا الجنوبية في مصر

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 14:32

كتب : أحمد الخولي

هدف رمضان صبحي - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

كشف علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي المصري، عن دورة ودية تنُظم في مصر، بين المنتخب، ونظيريه البرازيلي والكوري.

وقال عبد العزيز لـ FilGoal.com إن الدورة ستقام بين يومي 12 و17 نوفمبر.

وأضاف "المنتخبات الثلاثة ستقابل بعضها البعض".

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وأتم "جاري تحديد الملعب الذي ستقام عليه الدورة الودية".

وتأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل بعد أن فاز بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق.

المنتخب الأولمبي طوكيو 2020
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