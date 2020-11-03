الاتحاد السكندري يصدر تنويها حول صفقاته للموسم المقبل

أصدر نادي الاتحاد السكندري تنويها حول صفقاته للموسم المقبل، يطالب فيه جماهير النادي بعدم الانسياق وراء ما وصفه "بالأخبار غير الدقيقة".

وقال النادي في بيان رسمي: "يُقدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى مدى اهتمام ومتابعة جماهير نادي الاتحاد السكندري الوفية لأخر المستجدات الخاصة باستعدادات الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد وكذلك التعاقدات الجديدة للفريق".

وأضاف "تلاحظ في الآونة الأخيرة إصرار البعض على اختلاق الأزمات سواء بنشر أخبار غير صحيحة ، للحد الذي يصل إلى اختلاق صفقات من وحى خيال كاتبها لم تحدث مطلقا وما يُصاحب هذه الأخبار المغلوطة من جدل واسع النطاق بين جموع وعشاق زعيم الثغر دون مبرر".

وأكمل "ويؤكد مجلس إدارة النادي بأنه هناك مفاوضات تُجرى مع بعض اللاعبين ويتم حاليا التفاوض معهم و مع أنديتهم لمحاولة ضمهم لصفوف نادى الاتحاد السكندرى عقب نهاية هذه المفاوضات وانتهائها بنجاح، وهو النهج الذى حدده مجلس إدارة النادي بالاتفاق مع المدير الفني حسام حسن و بالتنسيق مع إبراهيم حسن مدير الكرة".

وشدد "ويُهيب مجلس إدارة النادي بجماهيره العظيمة عدم الانسياق وراء هذه الأخبار غير الدقيقة والخاصة بفريق الكرة وتعاقداته لما لهذه الاخبار من أثار سلبية على الفريق و هو مُقبل على مباراة هامة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر وكذلك بداية فترة الإعداد لموسم الجديد".

وأتم "فليس من اليسير مطلقا أن يَصدر تكذيب يومي من جانب إدارة النادي لهذه الأخبار والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي عن التعاقدات الجديدة أو التجديد لبعض اللاعبين وهي غير صحيحة على الإطلاق، مع التأكيد أن أي تعاقد أو تجديد لأى لاعب بالفريق يتم الاعلان عنه من خلال الموقع الرسمي للنادي فور انتهاء واكتمال جميع الاجراءات المتبعة في هذا الشأن".

وأعلن الاتحاد السكندري حتى الآن ضم حسام عاشور قائد الأهلي السابق، وعمار حمدي معارا من الأحمر، وكريم يحيى أيضا من الأحمر بشكل كامل.