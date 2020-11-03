أتليتكو مدريد يضم لاعب منتخب إفريقيا الوسطى

أعلن أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء ضم جيوفري كوندوجبيا لاعب فالنسيا.

وأفاد أتليتكو مدريد في بيان: "تم التوصل إلى اتفاق مع نادي فالنسيا لانتقال كوندجوبيا إلى فريقنا لما تبقى من هذا الموسم وثلاثة مواسم إضافية أخرى".

الصفقة تأتي تعويضا لرحيل توماس بارتي إلى أرسنال في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

وتسمح رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" لأي فريق بتعويض اللاعب الذي يفعّل شرطه الجزائي قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، واستقدام صفقة جديدة من داخل المسابقة في مهلة مدتها شهر واحد تنتهي يوم 5 نوفمبر.

ولم يتدرب كوندوجبيا مع زملائه في فالنسيا مؤخرا، إذ عانى من الإصابة، كما دخل في مشاكل علنية بعد مهاجمته أنيل مورثي رئيس النادي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

كوندوجبيا (27 عاما) لاعب منتخب إفريقيا الوسطى يتواجد في فالنسيا منذ 2017 بعد انتقاله إليه قادما من إنتر ميلان على سبيل الإعارة أولا، ثم في صفقة بيع نهائي مقابل 22 مليون يورو.

وخاض كوندوجبيا 104 مباراة مع فالنسيا، سجّل خلالها 7 أهداف وصنع 6.