المتعثرون في الدوري المصري

هناك من تألق، من انتهز الفرصة، وهناك أيضا من خيب الآمال، كان متوقعا له أفضل مما قدم.

لاعبون لم يقدموا مردودا جيدا في الموسم المنصرم من الدوري المصري الممتاز، كان منتظرا ظهورهم بشكل أفضل.

8 نجوم في الدوري تراجعوا في موسم 2019-2020.

جيرالدو

بالنظر لما قدم من قبل مع بريميرو دي أوجوستو وبالنظر لأنه لاعب في منتخب أنجولا، كان منتظرا الكثير من جيرالدو، لكن للموسم الثاني على التوالي مع الأهلي لم يظهر اللاعب بشكل يرضي الطموحات.

تراجع مستوى الجناح البالغ عمره 28 عاما وسجل هدفين فقط في الموسم رغم أن فريقه هو البطل وصاحب الهجوم الأفضل في البطولة.

وهو ما جعل جيرالدو قريبا من الرحيل عن القلعة الحمراء، فوكيل أعماله كشف أنه قد يعود إلى أتليتكو جويانينسي البرازيلي.

محمد عواد

حارس المرمى الذي تألق بالقميص الأصفر لفريق الدراويش وكان قريبا من المشاركة في مونديال روسيا، كان أحد المخيبين للآمال في موسمه الأول مع الزمالك.

محمد عواد أغلى حارس مرمى مصري (35 مليون جنيه مصري)، ما لبث أن وجد نفسه بديلا في القلعة البيضاء، وبعد تعافي محمود عبد الرحيم "جنش" من الإصابة، بات الحارس الثالث في القلعة البيضاء.

لم يقدم عواد (28 عاما) المردود المنتظر مع الزمالك، في 7 مباريات بالدوري استقبل 7 أهداف، أخطاؤه أجبرته على مغادرة المستطيل الأخضر وإفساح المجال لمحمد أبو جبل.

وربما ينتهي مشواره سريعا مع الزمالك، فمرتضى منصور رئيس الأخير صرح أن الرحيل أفضل للاعب.

إسلام عيسى

أقل موسم لأغلى لاعب في تاريخ النادي المصري.

في 24 مباراة في الدوري مع بيراميدز لم يسجل إلا مرة واحدة، تراجع أداء الجناح الأيسر البالغ عمره 24 عاما أبعده عن التشكيل الأساسي لوصيف الكونفدرالية.

لم يظهر إسلام عيسى بالمستوى الذي قدمه في المصري، وأرقامه كانت أفضل مع النصر الذي انتقل منه إلى الفريق البورسعيدي في 2018 مقابل 9 ملايين جنيه.

شكري نجيب

ليس شكري نجيب الذي ظهر مع المقاولون العرب في موسم 2017-2018، رغم خوضه لعدد مباريات أكبر مع الفريق في الموسم المنقضي، إلا أنه سجل هدفين فقط.

تراجع أداء نجيب بعدما قدم مردودا طيبا في الموسم الماضي بقميص بتروجت.

اللاعب الذي استعاره المقاولون العرب من الإسماعيلي كان أحد الركائز الأساسية في كتيبة عماد النحاس التي أعادت ذئاب الجبل للمشاركة القارية.

لكنه لم يظهر بمستوى 2018-2019، ففي نصف موسم سجل 4 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة مع بتروجت.

باولن فوافي

أقل موسم في الدوري المصري للاعب المنتمي لمدغشقر، سجل هدفين فقط مع نادي مصر المقاصة.

في المواسم الماضية كان الجناح الأيسر البالغ عمره 32 عاما أحد أفضل الأجانب في الدوري المصري، سجل 6 أهداف في الدوري في موسمه الأول مع المقاصة، وأحرز 5 أهداف في موسم 2018-2019.

لكن لاعب منتخب مدغشقر، الذي قال إن مسؤولين جسوا نبضه للانتقال إلى الأهلي أو الزمالك سابقا، تراجع أداؤه مع النادي المنتمي للفيوم.

فيستون عبد الرزاق

كان متوقعا الانفجار للاعب الذي تألق مع شبيبة القبائل وسجل 7 أهداف في موسم 2018-2019 من الدوري الجزائري.

لكن في 10 مباريات بقميص إنبي في الدوري المصري الممتاز، أخفق الجناح الأيمن البالغ عمره 27 عاما في هز الشباك.

لم يقدم اللاعب البوروندي أوراق اعتماده في مصر بعد.

عمر لعيوني

بعد 10 أهداف في 2019 في الدوري النرويجي، كان يأمل مسؤولو بيراميدز أن يكون عمر لعيوني إضافة قوية للهجوم.

لكن لاعب منتخب تونس لم يقدم المردود المنتظر، منحه المدرب الأسبق سيباستيان ديسابر الفرصة لكنه لم يثبت أحقيته بمكان في التشكيل الأساسي لبيراميدز.

سجل الجناح الأيسر لعيوني (28 عاما) هدفين فقط مع بيراميدز خلال 15 مباراة شارك فيها في الدوري.

شميلس بيكيلي

أقل موسم للاعب الإثيوبي منذ قدومه للدوري المصري الممتاز في 2014.

أحرز شميلس بيكيلي (30 عاما) هدفين فقط لمصر المقاصة في الموسم المنصرم من الدوري، أقل عدد في موسم واحد للبطولة.

استعان به أحمد حسام "ميدو"، المدرب الأسبق للفريق، متأخرا بعدما ابتعد عن أول 10 مباريات للفريق في الدوري.

لكن بعد ذلك كان ضمن القوام الأساسي للمقاصة، ولم يقدم صانع الألعاب مردودا رائعا مثل المواسم الماضية.

ما التشكيل الأمثل للموسم المنصرم من الدوري؟ شكل فريقك وشارك اختياراتك مع أصدقائك