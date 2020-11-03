سان جيرمان يواجه لايبزيج بدون مبابي ونيمار وفيراتي وإيكاردي

سيفتقد باريس سان جيرمان معظم لاعبي خط هجومه في مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيج بسبب الإصابات.

ويحل وصيف بطل دوري أبطال أوروبا ضيفا على لايبزيج ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالمسابقة، يوم الأربعاء.

وأوضح النادي في بيان أن الخماسي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا وماركو فيراتي ويوليان دراكسلر وماورو إيكاردي لن يشارك ضد الفريق الألماني بسبب إصابات مختلفة.

وأضاف البيان أن مبابي سيغيب بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، على أن يتم إعادة تقييم حالته خلال 48 ساعة لمعرفة تطورات الإصابة.

فيما يترقب النادي عودة نيمار للملاعب بعد فترة التوقف الدولي التي تبدأ الأسبوع المقبل.

سان جيرمان يتواجد في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط مثل لايبزيج، مقابل 6 نقاط للمتصدر مانشستر يونايتد.

بينما يحتل باشاك شهير التركي المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط.