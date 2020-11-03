سان جيرمان يواجه لايبزيج بدون مبابي ونيمار وفيراتي وإيكاردي

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 13:11

كتب : FilGoal

مبابي ونيمار

سيفتقد باريس سان جيرمان معظم لاعبي خط هجومه في مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيج بسبب الإصابات.

ويحل وصيف بطل دوري أبطال أوروبا ضيفا على لايبزيج ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالمسابقة، يوم الأربعاء.

وأوضح النادي في بيان أن الخماسي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا وماركو فيراتي ويوليان دراكسلر وماورو إيكاردي لن يشارك ضد الفريق الألماني بسبب إصابات مختلفة.

أخبار متعلقة
تقارير: القبض على ريان جيجز بسبب اعتدائه على صديقته.. ومدرب ويلز ينكر التهمة كلوب: لن نلعب بطريقة مختلفة أمام أتالانتا رغم قوة المنافس رابطة الدوري الإنجليزي: 4 حالات كورونا في فرق المسابقة ريال مدريد ضد إنتر.. "نهائي" مبكر لتعديل المسار

وأضاف البيان أن مبابي سيغيب بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، على أن يتم إعادة تقييم حالته خلال 48 ساعة لمعرفة تطورات الإصابة.

فيما يترقب النادي عودة نيمار للملاعب بعد فترة التوقف الدولي التي تبدأ الأسبوع المقبل.

سان جيرمان يتواجد في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط مثل لايبزيج، مقابل 6 نقاط للمتصدر مانشستر يونايتد.

بينما يحتل باشاك شهير التركي المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط.

باريس سان جيرمان كيليان مبابي نيمار ماورو إيكاردي
نرشح لكم
أخر الأخبار
المنتخب الأولمبي لـ في الجول: دورة ودية مع البرازيل وكوريا الجنوبية في مصر 2 دقيقة | حلم طوكيو 2020
جوارديولا يرفض إراحة لاعبيه أمام أولمبياكوس من أجل مباراة ليفربول 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سي إن إن: فحوصات سريعة جديدة لمدينة ليفربول للكشف عن كورونا.. وموقف الفريق غير معروف بعد 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار – بوكيتينو يكشف كيف غير توتنام.. وعلاقته بمورينيو ووضع كرة القدم الحالي 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد السكندري يصدر تنويها حول صفقاته للموسم المقبل 43 دقيقة | ميركاتو
أتليتكو مدريد يضم لاعب منتخب إفريقيا الوسطى 43 دقيقة | الدوري الإسباني
كابوريا لـ في الجول: أنتظر موقف الزمالك.. و4 أندية تفاوضني 54 دقيقة | ميركاتو
المتعثرون في الدوري المصري 57 دقيقة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك