ريال مدريد ضد إنتر.. "نهائي" مبكر لتعديل المسار

مواجهة وصفها زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بـ"النهائي" مصيرية في طبعها لكل فريق من أجل مشواره في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ضد إنتر ميلان، الأول لديه نقطة في قاع المجموعة، والثاني ليس بأفضل حال إذ حصد نقطتين، شاختار نجح في حصد 4 نقاط من الفريقين بالفوز ضد الملكي والتعادل مع الأفاعي، وبوروسيا مونشنجلادباخ حصد نقتطين بتعادلين ثمينين يحفظان له حظوظه مع الفريقين.

موقف كل فريق معقد بدوره، ريال مدريد بحاجة للفوز ليتحكم في مصريه فيما هو قادم، وإنتر بحاجة لنقطة على أقل تقدير لأنه نظريا، المباراتين المقبلتين على ملعبه، وبالتالي لديه فرصة قائمة.

صعوبة المباراة تكمن في الظروف المحيطة بها من موقف الفريقين في المجموعة، بجانب شكوك حول مشاركة روميلو لوكاكو مع إنتر وإصابات ريال مدريد المختلفة في مراكز عديدة.

كيف يرى كل مدرب المباراة؟

يرى زيدان "إنها أشبه بمباراة نهائي، لكن كل مباراة يخوضها ريال مدريد هي نهائي بالنسبة لنا، نعلم أننا يجب أن نركز، سنلعب من أجل النقاط الثلاثة".

وواصل "نعرف منافسنا وهم فريق معقد للغاية، جيد جدا وبدني للغاية، ويلعبون كرة القدم بشكل جيد، مباراة أخرى صعبة بالنسبة لنا وهي بمثابة نهائي".

وأردف "كل المباريات يصعب الفوز بها، لكن الآن لدينا مباراة على ملعبنا وسنحاول الفوز بها". (طالع المؤتمر كاملا)

أما كونتي فقال: "هي مباراة في دور المجموعات، مهمة بالتأكيد بالنسبة لنا ولهم وستكون صعبة للغاية".

وأضاف "لدينا احترام كبير لريال مدريد لكننا نريد لعب أوراقنا، الأمر يتعلق بامتلاك هويتنا الخاصة، ثم سيفوز الأفضل".

وعن زيدان زميله السابق في يوفنتوس، قال: "نحن نتحدث عن شخص استثنائي، فلا داعي للحديث عنه كلاعب لأننا جميعا نعرفه".

وأضاف "لقد عمل بجد، كان دائما في الصف الأول أثناء التدريبات رغم الموهبة العظيمة التي كان يتمتع بها". (طالع المؤتمر كاملا)

المواجهات السابقة

لعب ريال مدريد ضد إنتر 15 مباراة من قبل في كل المسابقات.

فاز ريال مدريد في 6 مقابل 7 انتصارات لإنتر، وسجل الفريق الإسباني 20 هدفا فيما سجل الفريق الإيطالي 19 هدفا.

التشكيل المتوقع

ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - فيرلان ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - إدين هازارد - كريم بنزيمة

إنتر

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: دانيلو دي أمبروزو - ستيفان دي فراي - ألكسندر كولاروف

خط الوسط: أشرف حكيمي - أرتورو فيدال - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولو باريلا - أشلي يانج

خط الهجوم: إيفان برسيتش - لاوتارو مارتينيز

غيابات الفريقين

يغيب عن ريال مدريد كل من: دانيال كارباخال وألفارو أودريوزولا وناتشو وماريانو ومارتن أوديجارد بسبب الإصابة وإيدير ميليتاو بسبب إصابته بفيروس كورونا.

فيما تحوم الشكوك حول مشاركة روميلو لوكاكو بسبب الإصابة وتحوم الشكوك حول مشاركة ألكسيس سانشيز.

حكم اللقاء

أسند الاتحاد الأوروبي إدارة المباراة للفرنسي كليمان توربان الحاصل على الشارة الدولية منذ عام 2010.

توربان أدار 6 مباريات هذا الموسم بواقع 4 في الدوري الفرنسي وواحدة في دوري أبطال أوروبا وواحدة في التصفيات المؤهلة للمسابقة الأوروبية.

وسبق لصاحب الـ38 إدارة مباراتين من قبل لريال مدريد حقق فيهم الفريق الإسباني الفوز مقابل مباراتين لإنتر، حيث انتصر في واحدة وخسر الأخرى.

وكان توربان قد أدار 25 مباراة سابقة في دوري أبطال أوروبا أشهر خلالهم 93 بطاقة صفراء و5 بطاقات حمراء واحتسب 13 ركلة جزاء.

القناة الناقلة

تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 في تمام الـ10:00 مساءً بتعليق رؤوف خليف.