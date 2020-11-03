كلوب: لن نلعب بطريقة مختلفة أمام أتالانتا رغم قوة المنافس

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن فريقه لن يلعب بطريقة مختلفة ضد أتالانتا رغم إدراكه لبقوة المنافس.

ويحل ليفربول ضيفا على أتالانتا في ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "في بعض الأحيان يتعين عليك الدفاع. عندما يسجلون 98 هدفاً في الموسم الماضي، هذا معناه امتلاكهم لعدد فرص أكبر، ولهذا يتعين علينا حرمانهم من خلق هذه الفرص".

وأضاف "بكل صدق نعمل كثيراً قبل تلك المواجهة. لن نخوض المباراة بأسلوب لعب مختلف، لكننا بدون شك سنحترمهم كثيراً".

وتابع "مواجهتهم ضد ميتلاند الدنماركي وتسجيلهم 4 أهداف كانت مثيرة للإعجاب. نحن على علم بمدى قوتهم ولدينا الوقت للتأكد من أننا قادرين على التعامل معهم".

وواصل "أتالانتا فريق جيد للغاية. فريق منظم للغاية. يلعبون بنظام هم مقتنعون به بنسبة 100%، ولهذا كل فرد في الفريق يعلم جيداً ما يجب عليه فعله".

وأتم "هم يتمتعون بأجواء جيدة داخل الفريق ويلعبون بقتالية شديدة. لم أتفاجأ مما قدموه العام الماضي، لهم مننا كل الاحترام. استمتعت بمشاهدتهم وتحليل أدائهم، وهم فريق مثير حقاً".

ليفربول في صدارة المجموعة بست نقاط من مباراتين، بالفوز على أياكس في هولندا وميتلاند في إنجلترا.