موندو ديبورتيفو: مباراة برشلونة ودينامو كييف مهددة بالتأجيل بسبب 9 إصابات بكورونا

تواجه مباراة برشلونة ضد دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا خطر التأجيل بعد ظهور عدة حالات إيجابية في الفريق الأوكراني. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أخبر النادي الأوكراني أنه من غير الضروري أن تظهر نتيجة الفحوصات قبل تدريبات اليوم بل غدا صباحا، لكن ظهور حالة جديدة أضيفت إلى الحالات التسع السابقة في النادي الأوكراني جعلت موقف المباراة صعبا.

دينامو كييف وصل يوم الإثنين إلى مدينة برشلونة بـ19 لاعبا، 13 فقط من الفريق الأول و6 من الشباب والرديف، وحاليا أقل عدد من الفريق الأول يسمح به يويفا للتواجد في مباراة من القائمة الأولى هو 13 لاعبا في البروتوكول الخاص بيويفا.

لهذا السبب سيكون الفحص الذي سيخضع له اللاعبون يوم الثلاثاء حاسما لإقامة المباراة من عدمها يوم الأربعاء.

يويفا يخطط لتأجيل المباراة لموعد آخر لاحقا بحد أقصى يوم 28 يناير المقبل.

دينامو كان قد أعلن إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا مع مساعد المدرب و4 أعضاء آخرين من الطاقم التدريبي، قبل أن يتم الإعلان عن 3 إصابات جديدة في صفوف اللاعبين. ليكون مجموع الإصابات 14 إصابة. كما يغيب المدافع ميكيتا بوردا بسبب تمزق وتر أكيليس.

وأوضحت الصحيفة أن جميع اللاعبين تدربوا مع الحالات الست المصابة بفيروس كوورنا يوم الأحد والذين اكتشفت إصابتهم بعد ذلك.

النادي خضع لفحص يوم الإثنين وفقا للبروتوكول الموضوع من يويفا، وتم إعلام نادي برشلونة بواسطة دينامو بوجود عدد كبير من الإصابات مع تدخل يويفا في الموقف.

برشلونة يواجه دينامو كييف يوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.