أمير مرتضى: غُرمت بسبب تغريدة عزاء.. وعضو اللجنة الخماسية ولاعب "شربوا ليمون واتصالحوا"

"حاجة تقرف"، هكذا علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، على تصالح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، على خلفية اشتباكهما أثناء احتفالية استلام الأحمر لدرع الدوري.

وكتب أمير مرتضى عبر تويتر: "لجنة الانضباط غرمتني ٥٠ ألف جنيه لأنني كتبت تغريدة عزيت فيها مدرب فارسكور".

وأضاف "وعضو اللجنة الخماسية اشتبك مع لاعب على الهواء مباشرة واللاعب (مسك فيه) وبعد ذلك ذهبوا اتحاد الكرة شربوا ليمون واتصالحوا والموضوع انتهى دون أن نعرف من المخطئ و(الدنيا اتلمت".

وأتم أمير مرتضى "حاجة تقرف".

وشارك أمير مرتضى التغريدة التي يقول إنها كانت سببا في تغريمه.

لجنة الانضباط غرمتني ٥٠ الف جنيه علشان كتبت البوست ده اللي عزيت فيه مدرب فارسكور.. وعضو اللجنة الخماسية اشتبك مع لاعب عالهواء مباشرة واللاعب مسك فيه وبعد كدة راحوا اتحاد الكرة شربوا ليمون واتصالحوا والموضوع خلص من غير ما نعرف مين الغلطان والدنيا اتلمت!! حاجة تقرف https://t.co/fhBMNpslhW — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) November 3, 2020

تفاصيل الأزمة

ونشبت مشادة بين فضل وكهربا أثناء تتويج الأهلي بدرع الدوري عقب مباراة طلائع الجيش منذ عدة أيام.

ثم أعلن محمد فضل إحالة هذه الأزمة للجنة الانضباط والأخلاق داخل اتحاد الكرة للتحقيق فيها وإصدار الحكم.

قبل أن يعلن الأهلي التقدم بشكوى ضد محمد فضل لدى لجنة الانضباط، بسبب ما وصفه بـ "تجاوزه ضد لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا".

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وتابع "كان اللقاء بحضور عمرو الجنايني ومحمد مرجان ووليد العطار ومحمد بركات".

وشدد فضل "عندما يأتي أحد إلى بيتك وأخ صغير فالأمر انتهى بالنسبة لي في تلك القصة".

وأضاف فضل "مبروك للأهلي لقب الدوري وأتمنى التوفيق للزمالك يوم الأربعاء ليكون لقب إفريقيا مصري، والتوفيق لمنتخب مصر أمام توجو".

وقال فضل بعد ذلك عبر قناة الأهلي: "هناك لغط على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج، ملخص القصة أن أخ صغير زار أخوه الكبير في بيته -يقصد اتحاد الكرة- والأمر انتهى".

قال سيد البنداري رئيس لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم إنه لم يتم إبلاغه حتى الآن بحفظ الشكاوى المقدمة من محمد فضل ومحمود عبد المنعم "كهربا" والعكس.