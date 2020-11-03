حسام الزناتي: طلبت إقامة الدوري من دور واحد ومرحلة نهائيات.. وموعد نهائي الكأس المقترح

كشف حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات السابق عن تصوره الذي وضعه للموسم الجديد من الدوري مؤكدا اقتراحه بإقامته من دور واحد مع وجود مرحلة للنهائيات وأخرى لتحديد الهبوط.

وقال الزناتي لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "قدمت تصور للموسم الجديد لا أعرف سيتم الاستعانة به أم لا، قلت يجب أن نلعب ربع نهائي كأس مصر قبل نهائي دوري الأبطال ونصف النهائي ونهائي الكأس بعد النهائي القاري، على أن يقام نهائي الكأس 5 ديسمبر ويبدأ الدوري الجديد في 9 ديسمبر المقبل".

وواصل "كنت أفكر أن نلعب دوري من دور واحد، من الأول للعاشر نخوض ملحق لبطل الدوري، ومن الـ10 للـ18 على الهبوط، على أن تبدأ مرحلة الملحق بنصف النقاط التي حققتها في المرحلة الأولى".

وتابع " أرى أن استمرار نظام الدوري الحالي لموسم آخر نوع من المخاطرة لكن هناك أندية رفضت الاقتراح".

وأردف حسام الزناتي " قلت للجميع أنه حال إقامة الدوري بنفس نظامه يجب أن تستغنى الأندية عن لاعبيها للمنتخب الأولمبي قبل الأولمبياد بشهر، وأن يقام دور الـ32 والـ16 وحال تطلب الأمر ربع نهائي كأس مصر وقت الأجندة الدولية".

وأضاف "الموسم المقبل سيكون صعبا وهذا لم يكن سبب استقالتي، استقلت لأنني حققت جزءا من أحلامي والجزء الآخر لم أستطع ففضلت الرحيل، كانت أقصى مدة أنوي البقاء فيها من عامين لثلاثة فقط، لكن خطتي لم تُنفذ بسبب ظروف طارئة".

وبسؤاله عن الخطوات التي تتبعها لجنة المسابقات لإصدار العقوبات قال: "الأساس في أي عقوبة تقرير الحكم ثم تقرير المراقب، لو الحكم كتب أن أحد اللاعبين حصل على بطاقة صفراء والمراقب لم يكتب سأخذ بتقرير الحكم، الفيديو يجب أن يكون من شريط المباراة الأصلي".