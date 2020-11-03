رئيس الانضباط: لم يبلغنا أحد بحفظ شكوى فضل وكهربا.. هذا ما سيحدث

قال سيد البنداري رئيس لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم إنه لم يتم إبلاغه حتى الآن بحفظ الشكاوى المقدمة من محمد فضل ومحمود عبد المنعم "كهربا" والعكس.

وتحدث رئيس لجنة الانضباط لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "مراقب لقاء الأهلي وطلائع الجيش لم يدون واقعة كهربا ومحمد فضل في تقريره".

وواصل "تم سماع شهادة محمد فضل واليوم الثلاثاء من المفترض أن يدلي كهربا بشهادته ولم يبلغنا أحد بنهاية الأزمة وحفظ الشكوى، التصالخ لا ينهي الشكوى، كل منهما قدم شكوى ضد الآخر وهناك مشكلة سلوكية يجب البت فيها".

وتابع "هناك أزمة سلوك رياضي والقضية يجب أن تُدرس وهل هناك خرق له وهل يستحق الأمر العقوبة بالرغم من تنازل فضل، وهناك كما قلت شكوى من كهربا يجب أن تُنظر".

وكانت حدثت مشادة بين عضو اتحاد الكرة ولاعب الأهلي أثناء تسلم المارد الأحمر درع الدوري رسميا عقب لقاء طلائع الجيش.

وقدم فضل شكوى للجنة الانضباط ورد كهربا بشكوى عن طريق الأهلي.

وأعلن محمد فضل نهاية الأزمة بعد اجتماع دار بينهما في وجود مسؤولين من اتحاد الكرة والأهلي في مقر اتحاد الكرة أمس الإثنين.