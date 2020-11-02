عمار حمدي: الأهلي طلب عودتي لكنني فضلت الإعارة

كشف عمار حمدي لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندري عن طلب النادي الأحمر عودته لكنه فضل الانتقال مجددا.

عمار حمدي النادي : الاتحاد السكندري

وكان عمار حمدي قضى الموسم الماضي معارا لطلائع الجيش.

وتحدث لاعب زعيم الثغر لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الأهلي طلب عودتي لكنني فضلت الإعارة مجددا".

وأضاف "فرصتي في المشاركة في الأهلي ليست كبيرة وأريد أن ألعب بشكل مستمر من أجل المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في الأولمبياد".

وعن طموحه مع الاتحاد قال: "أتمنى أن ننافس على المربع الذهبي ونضمن التأهل لإحدى البطولات الإفريقية".

وانتقل عمار حمدي للاتحاد معارا لعامين.