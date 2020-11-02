عمار حمدي: الأهلي طلب عودتي لكنني فضلت الإعارة

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 23:30

كتب : FilGoal

الأهلي - بني سويف - عمار حمدي

كشف عمار حمدي لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندري عن طلب النادي الأحمر عودته لكنه فضل الانتقال مجددا.

عمار حمدي

النادي : الاتحاد السكندري

وكان عمار حمدي قضى الموسم الماضي معارا لطلائع الجيش.

وتحدث لاعب زعيم الثغر لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الأهلي طلب عودتي لكنني فضلت الإعارة مجددا".

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وأضاف "فرصتي في المشاركة في الأهلي ليست كبيرة وأريد أن ألعب بشكل مستمر من أجل المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في الأولمبياد".

وعن طموحه مع الاتحاد قال: "أتمنى أن ننافس على المربع الذهبي ونضمن التأهل لإحدى البطولات الإفريقية".

وانتقل عمار حمدي للاتحاد معارا لعامين.

عمار حمدي الاتحاد السكندري الأهلي
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