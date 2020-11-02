إصابة مدافع بايرن بفيروس كورونا

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 22:59

كتب : FilGoal

نيكلاس سولي

أصيب نيكلاس سولي مدافع بايرن ميونيخ بفيروس كورونا ليتأكد غيابه عن مواجهة ريد بول سالزبورج غدا الثلاثاء في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.

ودخل مدافع بايرن في عزل ذاتي في منزله.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من إصابة سيرجي جنابري جناح بايرن بفيروس كورونا.

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صاحب الـ25 عاما شارك في تسع مباريات خلال الموسم الجاري مع الفريق البافاري.

ويتصدر بايرن المجموعة الأولى بست نقاط ويليه أتليتكو مدريد بثلاث نقاط.

فيما يأتي لوكوموتيف موسكو رابعا بالتساوي مع ريد بول سالزبورج ولكل منهما نقطة وحيدة.

بايرن ميونيخ نيكلاس سولي
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