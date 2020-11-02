إصابة مدافع بايرن بفيروس كورونا

أصيب نيكلاس سولي مدافع بايرن ميونيخ بفيروس كورونا ليتأكد غيابه عن مواجهة ريد بول سالزبورج غدا الثلاثاء في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.

ودخل مدافع بايرن في عزل ذاتي في منزله.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من إصابة سيرجي جنابري جناح بايرن بفيروس كورونا.

صاحب الـ25 عاما شارك في تسع مباريات خلال الموسم الجاري مع الفريق البافاري.

ويتصدر بايرن المجموعة الأولى بست نقاط ويليه أتليتكو مدريد بثلاث نقاط.

فيما يأتي لوكوموتيف موسكو رابعا بالتساوي مع ريد بول سالزبورج ولكل منهما نقطة وحيدة.