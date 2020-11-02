ليلة الأبطال - مؤتمر كونتي: نحترم ريال مدريد.. وشكوك حول بدء سانشيز

أبدى أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر احترامه لمنافسه ريال مدريد، وألمح إلى صعوبة مشاركة أليكسيس سانشيز من البداية.

ويحل إنتر ضيفا على ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "هي مباراة في دور المجموعات، مهمة بالتأكيد بالنسبة لنا ولهم وستكون صعبة للغاية".

وتابع المدير الفني لإنتر "لدينا احترام كبير لريال مدريد لكننا نريد لعب أوراقنا، الأمر يتعلق بامتلاك هويتنا الخاصة، ثم سيفوز الأفضل".

وبالحديث عن زين الدين زيدان قال كونتي: "نحن نتحدث عن شخص استثنائي، فلا داعي للحديث عنه كلاعب لأننا جميعا نعرفه".

وأضاف "لقد عمل بجد، كان دائما في الصف الأول أثناء التدريبات رغم الموهبة العظيمة التي كان يتمتع بها".

وشدد "هو شخص رائع ولا يمكنني التحدث عنه إلا قليل، كان دائما محبوبا من الجميع".

وعن غياب لوكاكو وتعويضه بسانشيز أتم تصريحاته "لا أستطيع أن أقول ذلك، عاد إلى التدريبات اليوم للمرة الأولى، ويمكنك أن تتخيل الموقف".