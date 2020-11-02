القيعي: لقطة الأزمة في تتويج الأهلي سرقت حق مؤمن زكريا.. ونصيحة لـ فضل وكهربا

يرى عدلي القيعي مستشار التسويق والاستثمار في الأهلي أن الأزمة التي نشبت بين محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة أثرت على الاحتفاء بمؤمن زكريا.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وقال عدلي القيعي عبر قناة الأهلي: "الأزمة التي نشبت في تتويج الأهلي بدرع الدوري سرقت حق مؤمن زكريا في الاحتفاء به وتكريمه".

وأضاف "كنا نريد أن يكون اليوم بالكامل لا يوجد حديث به سوى عن مؤمن زكريا".

وأكمل "إذا كان عمرو الجنايني أو جمال محمد علي في احتفالية تتويج الأهلي بدرع الدوري بدلا من محمد فضل لما حدثت أي أزمة مع كهربا".

وواصل "نصيحتي لكهربا هو أن يأخذ حذره رغم أنه لم يكن صاحب البداية في هذه الأزمة ولكن يجب أن يتحكم في أعصابه لأن هناك من يتربص به".

وأتم تصريحاته "أما نصيحتي لمحمد فضل هي أن يحاول تغيير طريقته الحادة لأن البعض كان يشتكي منه ومن أسلوبه مثل المستشار القانوني في الأهلي، ويجب أن يسيطر على نفسه لأن هذا يتعارض مع طبيعة عمله كمسؤول في اتحاد الكرة".

تفاصيل الأزمة

ونشبت مشادة بين فضل وكهربا أثناء تتويج الأهلي بدرع الدوري عقب مباراة طلائع الجيش منذ عدة أيام.

ثم أعلن محمد فضل إحالة هذه الأزمة للجنة الانضباط والأخلاق داخل اتحاد الكرة للتحقيق فيها وإصدار الحكم.

قبل أن يعلن الأهلي التقدم بشكوى ضد محمد فضل لدى لجنة الانضباط، بسبب ما وصفه بـ "تجاوزه ضد لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا".