ليلة الأبطال - مؤتمر فاران: غياب لوكاكو؟ إنتر فريق كامل وليس لاعب

يرى رافائيل فاران مدافع ريال مدريد أن غياب روميلو لوكاكو لن يؤثر على إنتر رغم جودة مهاجم النيرازوري.

ويحل إنتر ضيفا على ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ولم يسافر لوكاكو مع باقي الفريق إلى مدريد بسبب تعرضه للإصابة.

وقال فاران في المؤتمر الصحفي: "أعلم لوكاكو جيدا، واجهته مع مانشستر وأندرلخت وهو مهاجم رائع".

وشدد "لكن إنتر فريق كامل، يهاجم بسرعة كبيرة ويخلق المخاطر وعلينا بذل قصارى جهدنا للفوز".

وأضاف فاران "ستكون المواجهة التي من المهم فيها الهجوم، لدينا الشخصية واللاعبين للقيام بعمل جيد".

وتابع مدافع ريال مدريد "أعتقد أن غياب سرجيو راموس كان مؤثرا في أول ظهور لنا في المسابقة".

وكشف "راموس يجل الشخصية والخبرة معه، أشعر أنني بحالة جيدة، بالتأكيد أفضل لكن ما يهم هو العمل الجماعي".

ويملك ريال مدريد نقطة واحدة من مباراتين بينما إنتر لديه نقطتين عقب نهاية الجولة الثانية.

وبالحديث عن غياب إدير ميليتاو قال فاران: "نعلم أن في هذه الفترة علينا تعويض الظروف غير المتوقعة، وعلينا أ، نكون مستعدين والتكيف في جميع المواقف".

ويغيب ميليتاو بسبب إيجابية اختبار فيروس كورونا للاعب.

وأتم فاران تصريحاته بالحديث عن أشرف حكيمي "اتخذ الخيار الأفضل لمسيرته، أعتقد أن ريال مدريد سيكون مميزا دائما بالنسبة له".