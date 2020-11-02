أخبار سارة لجماهير ليفربول.. عودة الثلاثي المصاب لقائمة مباراة أتالانتا

أخبار سارة لجماهير ليفربول بانضمام ثلاثي الفريق المصاب نابي كيتا وجويل ماتيب وكوستاس تسيميكاس لقائمة الفريق التي تواجه أتالانتا.

ويلعب ليفربول مساء غدا الثلاثاء، ضد أتالانتا الإيطالي في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويغيب المدافع الكاميروني ماتيب منذ بداية الموسم للإصابة كما يغيب لاعب الوسط الغيني للإصابة أيضا.

كذلك عاد الظهير الأيسر اليوناني تسيميكاس للظهور في قائمة ليفربول مرة أخرى.

وشارك الثلاثي في تدريبات ليفربول الجماعية قبل السفر إلى إيطاليا لخوض المباراة.

بينما يستمر غياب تياجو ألكانتارا لاعب الوسط للإصابة.