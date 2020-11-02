سيميوني: تألق لاعبي أتليتكو يعود لسواريز.. وسجل لوكوموتيف يتحدث عن نفسه

أرجع دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد سبب تألق لاعبي فريقه إلى وجود لويس سواريز رفقتهم في الملعب.

وسجل سواريز منذ انضمامه للروخيبلانكوس قادما من برشلونة أربعة أهداف في سبع مباريات.

وشهدت الفترة الأخيرة تألق جواو فيليكس وآنخيل كوريا، وقال سيميوني في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "أؤمن أن كل ما حدث بسبب وجود سواريز".

وأضاف "مع لاعبين أمثال دييجو كوستا وألفارو موراتا من قبله تميزا بخصائص معينة لكننا كنا نبحث عن صفا أخرى".

وتابع "سواريز احتاج للاعبين بالقرب منه حيث يستطيع إيذاء الخصوم، وهذا هو هدفنا".

وأردف "كان علينا التأقلم مع طريقة لعب راداميل فالكاو ثم كوستا والآن سواريز".

وعن مواجهة لوكوموتيف موسكو غدا الثلاثاء في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا قال: "سنواجه فريقا تنافسيا وسجلهم في آخر 14 مباراة يتحدث عن نفسه".

وأردف "هم يخسرون بفارق هدف هم دائما ينافسون بقوة ويقدمون مباريات قوية".

وأتم المدرب الأرجنتيني حديثه "كان علينا العودة في نتائج آخر 15 مباراة لهم لرؤيتهم يخسرون 2-0، فريق يلعب مثل ذلك فهو دائما قريب للمرمى، سنحاول إلحاق الأذى بهم".

ويحتل أتليتكو المركز الثاني في المجموعة الأولى بثلاث نقاط خلف بايرن المتصدر بست نقاط.

فيما يأتي لوكوموتيف موسكو رابعا بالتساوي مع ريد بول سالزبورج ولكل منهما نقطة وحيدة.