ندومبيلي: كنت قريبا من إنتر في الصيف والرئيس رفض

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 20:40

كتب : FilGoal

ندومبيلي - توتنام - أستون فيلا

كشف تانجوي ندومبيلي لاعب وسط توتنام عن اقترابه من إنتر في الانتقالات الصيفية الماضية.

واستمر ندومبيلي في النهاية مع توتنام ونجح إنتر في ضم أرتورو فيدال من برشلونة.

وقال ندومبيلي لقناة كانال بلس: "بالفعل كنت قريبا من الانتقال إلى إنتر في الصيف الماضي".

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وأضاف "لكن رئيس النادي قال لا لإنتر وأراد استمراري".

وتابع لاعب توتنام "أردت أن أمنح الفريق أكثر من الموسم السابق والمضي قدما".

وشدد ندومبيلي "أنا وجوزيه مورينيو وضعنا سوء التفاهم وراءنا والنتائج أمامنا من أجل التقدم أكثر".

وأتم تصريحاته "أثبت مورينيو أننا متحمسون، هذا كل ما يهم، والأمور تسير على مايرام مع المدرب والجميع وضع نفسه في جانب واحد".

وكان ندومبيلي البالغ من العمر 23 عاما قد انضم إلى توتنام قادما من ليون الفرنسي في صيف 2019 مقابل 60 مليون يورو.

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