تقرير إيطالي: مدرب بارما السابق رفض تدريب بيراميدز

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 19:25

كتب : FilGoal

روبرتو دافيرسا مدرب بارما السابق

رفض روبرتو دافيرسا المدير الفني السابق لبارما الإيطالي عرضا من نادي بيراميدز لتدريب الفريق خلفا للكرواتي أنتي تشاتشيتش.

ووفقا لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي في تقرير له نشره اليوم الإثنين فإن المدرب صاحب الـ45 عاما رفض عقدا لثلاث سنوات لتدريب بيراميدز.

ولم يشر التقرير إلى سبب الرفض.

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وتولى دافيرسا تدريب بارما في ديسمبر من عام 2016 وقاده للتأهل إلى الدرجة الثانية من الدوري الإيطالي وتلاه تأهل مباشر للدرجة الأولى.

وقاد دافيرسا بارما في الدوري الإيطالي قبل أن تتم إقالته في شهر أغسطس الماضي.

ورحل تشاتشيتش عن بيراميدز عقب نهاية تعاقده وخسارة لقب الكونفدرالية وعدم رغبة النادي في تجديد العقد.

بيراميدز
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